Internet e TV 2022: le offerte congiunte costano di più, ma si risparmia ancora

Un’offerta congiunta è una tipologia di promozione che mette insieme due servizi appartenenti a due categorie merceologiche differenti. Quali sono quelli più diffuse?

Nel mondo delle offerte Internet casa, si tratta delle promozioni che uniscono offerta per avere Internet fisso a casa con una promozione mobile, oppure un’offerta Internet casa con servizi legati all’intrattenimento – solitamente uno o più abbonamenti a un servizio di streaming TV.

Per comprendere quale sia la reale convenienza di questa tipologia di offerte oggi, abbiamo preso in considerazione uno studio condotto da SOStariffe.it, nel quale sono state analizzate le migliori offerte Internet + TV disponibili oggi.

Offerte combinate: sono convenienti?

Lo studio presentato da SOStariffe.it ha evidenziato un incremento del 18% delle offerte Internet + TV del nel 2022 rispetto a quelle disponibili nel 2021. A crescere, però, è stato anche il risparmio.

Attivare una promozione di questo tipo permette infatti di risparmiare fino a 125 euro sul primo anno rispetto a quello che si pagherebbe con la sottoscrizione singola di più servizi differenti.

Tra i servizi TV che vengono aggiunti a un’offerta base Internet casa WiFi, ci sono:

Netflix;

Amazon Prime Video;

Disney+;

DAZN;

Sky;

NOW TV.

In alcuni casi, sono addirittura disponibili diverse combinazioni di offerte combinate, ovvero delle promozioni che includono diversi abbonamenti a un servizio di streaming TV, a un costo più contenuto.

In più, si può aggiungere che i servizi combinati vengono solitamente proposti a un prezzo super scontato per i primi mesi (in genere i primi 12 mesi dall’attivazione), mentre il costo tende poi pian piano a risalire. Non essendo offerte vincolanti, sono comunque consigliate, data la convenienza che ne deriva.

Come sono cambiate nel 2022 le offerte Internet + TV

SOStariffe.it ha analizzato i cambiamenti relativi alle offerte Internet casa + TV verificatisi nel corso dell’ultimo anno, quindi tra il 2021 e il 2022. In particolare, sono stati analizzati:

il costo del 1° anno Internet + TV;

il costo del 1° anno solo Internet;

il costo del primo anno solo TV;

il risparmio derivante dall’attivazione di un’offerta di questo tipo, dalla quale scaturisce la differenza tra l’acquisto congiunto e l’acquisto separato dei servizi.

Cos’è cambiato di preciso rispetto all’ultimo anno? Si registra un aumento pari al 18% delle offerte Internet + TV, che sono passate da 397 euro a 469 euro. A crescere è stato anche il costo del primo anno di un’offerta TV, che ha subito un aumento del 50%, slittando dai 2023 euro del 2021 ai 305 euro annui del 2022.

Le promozioni solo Internet, invece, hanno subito una riduzione del 6%: sono infatti passate da un costo iniziale di 309 euro al costo attuale di 289 euro. Quanto si può risparmiare, in pratica, confrontando questi dati?

Il risparmio che emerge è pari a 125 euro, ovvero il 9% in più rispetto al 2021, quanto si potevano risparmiare 115 euro. Dunque, nonostante il costo delle offerte combinate è cambiato, la convenienza che ne deriva (quindi quanto si può risparmiare concretamente) è aumentata.

In pratica, attivando una delle offerte Internet + TV disponibili oggi, si potrebbe ridurre la spesa da sostenere del 21% rispetto a quanto si spenderebbe attivando singolarmente i due servizi.

Come si trova la promozione Internet + TV più adatta ai propri gusti? Intanto, è bene partire da questo dato: i costi delle offerte migliori si trovano in estate, quindi questo rappresenta il momento ideale per attivare una promozione combinata Internet + TV.

Il modo migliore per trovare facilmente l’offerta Internet casa che incontra i propri gusti è rappresentata da un’analisi di tipo comparativo, ovvero il confronto tra le offerte, meglio se con l’utilizzo di un tool di comparazione.

Questo strumento permette di conoscere in modo gratuito e in una sola pagina di comparazione le migliori offerte del momento, che vengono presentate con i costi da sostenere e l’eventuale durata del periodo promozionale (sono di solito scontate, ma solo per un determinato periodo di tempo).

Detto questo, ciò che bisogna chiedersi è molto semplice: quali sono i contenuti che mi piace vedere di più? Se si tratta del calcio (e di altri sport) si dovrà andare alla ricerca di un’offerta Internet casa + DAZN, che consente di vedere tutte e 10 le partite della serie A settimanali, per tutto il campionato 2022/2023.

Se si ama il grande cinema si potrebbe optare per uno dei pacchetti proposti da Sky, per chi non sa mai cosa vedere, uno degli abbonamenti che includono sia film, sia serie TV sia documentario, come per esempio Netflix, Disney+, Amazon Prime Video.