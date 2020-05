Internet illimitato a casa: le migliori offerte di maggio 2020

Nonostante le maggiori libertà di spostamento e la ripresa di molte attività produttive, la strada verso la totale normalità è ancora abbastanza lunga e lo smart working resterà la forma di lavoro privilegiata, per la quale sarebbe meglio poter avere accesso a una rete stabile.

Chi non disponesse ancora di una buona connessione Internet casa può approfittare di una delle tante offerte tra quelle disponibili che permettono di possedere una connessione con Internet illimitato e di viaggiare alla velocità della fibra ottica o dell’ADSL, nel caso in cui non si fosse ancora raggiunti dalla fibra.

Come si fa a scegliere la tariffa più adatta alle proprie esigenze? Ecco qualche consiglio utile per scegliere al meglio e l’elenco delle 6 migliori offerte Internet casa illimitato da attivare a maggio 2020.

Come scegliere la migliore connessione Internet casa

Ci sono alcuni passaggi fondamentali da mettere in pratica prima di scegliere di attivare una determinata connessione Internet casa. Il primo è la comparazione online delle varie tariffe, che permette di avere una visione d’insieme e di capire quali sono i vantaggi in relazione a ciò che si vorrebbe sottoscrivere.

Il secondo step consiste nella verifica della copertura: spesso capita che le velocità commercializzate dai vari provider non corrispondano a quelle reali, fondamentalmente perché la connessione può subire rallentamenti dovuti al numero di persone che occupano la banda in un determinato momento, ma soprattutto per il fatto che la fibra ottica non copra ancora tutto il territorio nazionale.

La verifica può essere effettuata tramite uno speed test, come quello messo a disposizione da SOStariffe.it: sarà sufficiente inserire il proprio Comune di residenza e un indirizzo di posta elettronica, per ricevere in pochissimo tempo via email i risultati dell’analisi.

Quello che bisogna capire, poi, è ciò che si sta effettivamente cercando: le connessioni con Internet illimitato prevedono, per esempio, anche la telefonia fissa, che il alcuni casi è a pagamento mentre in altri è addirittura gratuita. Ci sono poi servizi extra, in particolar modo quelli legati all’intrattenimento: anche in questo caso, ci sono alcune tariffe li includono nel costo mensile dell’abbonamento, mentre altre permettono di integrarli a un costo aggiuntivo piuttosto ridotto.

Le migliori promozioni Internet casa illimitato di maggio 2020

Le tariffe più convenienti da attivare a maggio 2020 per avere accesso a una connessione Internet casa illimitata sono:

• FibeRevolution 1000 di Beactive;

• Ultrainternet Fibra di Tiscali;

• Super Fibra di WINDTRE;

• Internet Unlimited di Vodafone;

• Fastweb Casa;

• Super Fibra di TIM.

Tutte le promozioni elencate hanno un costo inferiore ai 30 euro al mese e possono essere sottoscritte, a seconda della copertura:

• alla velocità della fibra FTTH, che permette di raggiungere 1 Giga in download e 200-300 Mega in upload;

• alla velocità della fibra FTTC, che permette di raggiungere 200 Mega in download e di 20 Mega in upload;

• alla velocità dell’ADSL, che permette di raggiungere 20 Mega in download e di 1 Mega in upload.

1. FibeRevolution 1000 a 25,90 euro

La promozione Internet casa proposta da Beactive ha un costo di 25,90 euro al mese ed è una tariffa di tipo all inclusive, che comprende:

• la connessione Internet illimitata;

• le chiamate verso i numeri fissi e mobili, con uno scatto alla risposta di 0,073 centesimi;

• l’attivazione e il modem gratuiti;

• la possibilità di essere attivata con la velocità della fibra FTTH, o in alternativa della fibra FTTC o dell’ADSL. In questi due casi, il prezzo della tariffa sarà rispettivamente di 22,90 euro e di 19,90 euro al mese.

2. Ultrainternet Fibra a 25,95 euro

La promozione Internet casa di Tiscali costa 25,95 euro al mese e comprende:

• la connessione Internet illimitata;

• le chiamate verso i numeri fissi e mobili, al costo di 5 centesimi al minuto e con uno scatto alla risposta di 23 centesimi;

• l’attivazione e il modem Wi-Fi potenziato e ultraveloce gratuiti;

• la possibilità di essere attivata con la velocità della fibra FTTH, o in alternativa della fibra FTTC o dell’ADSL;

• 2 mesi di abbonamento a Infinity;

• 60 minuti di chiamate internazionali al mese

3. Super Fibra a 25,98 euro

A differenza della precedente promozione, quella proposta da WINDTRE è una tariffa all inclusive che, oltre a Internet illimitato, prevede anche le chiamate gratuite e illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia, e per i fissi internazionali.

La tariffa ha un costo di 25,98 euro al mese, nel quale è incluso il modem in vendita abbinata al costo di 5,99 euro al mese per quattro anni: questo è il motivo per il quale dal quinto anno in poi il prezzo della promozione si abbassa e diventa di 19,90 euro al mese.

Il piano mensile prevede:

• la possibilità di navigare alla velocità della fibra FTTH, o in alternativa della fibra FTTC o dell’ADSL;

• una SIM che può essere attivata al costo di 9,99 euro al mese e che prevede Giga e minuti illimitati.

4. Internet Unlimited a 27,90 euro

La promozione Internet casa di Vodafone ha un costo di 27,90 euro al mese per i primi 4 anni, in quanto include il costo del modem e il contributo di attivazione. A partire dal quinto anno, una volta terminato il pagamento di tali voci, il piano mensile avrà un costo di 20,90 euro al mese.

Nell’abbonamento sono inclusi:

• la connessione Internet illimitata;

• le chiamate verso i numeri fissi e mobili, gratuite e illimitate;

• la possibilità di essere attivata con la velocità della fibra FTTH, o in alternativa della fibra FTTC o dell’ADSL;

• una SIM dati con la quale iniziare a navigare fin da subito, che include 15 Giga al giorno all’inizio, e 30 Giga al mese dopo che la promozione Internet casa sia stata effettivamente attivata;

• 3 mesi di Vodafone TV in prova, riservati ai clienti FTTH: a pagamento possono essere aggiunti tutta una serie di piani extra, quali i pacchetti sport e intrattenimento di NOW TV.

5. Fastweb Casa a 27,95 euro

Fastweb propone una tariffa Internet casa al costo fisso di 27,95 euro al mese, che si contraddistingue per essere una reti più performanti di tutta Italia, soprattutto in termini di latenza, ovvero del tempo che trascorre tra l’invio di un input e la ricezione di un output.

La promozione include:

• la connessione Internet illimitata;

• le chiamate verso i numeri fissi e mobili, gratuite e illimitate;

• la possibilità di essere attivata con la velocità della fibra FTTH, o in alternativa della fibra FTTC o dell’ADSL;

• l’attivazione e il modem FASTgate.

Può essere personalizzata con l’aggiunta di DAZN, al costo mensile di 33,95 euro al mese, oppure con una SIM, al costo promozionale di 35,90 euro al mese.

6. TIM Super Fibra a 29,90 euro

In fondo, ma non per qualità del servizio, a questa classifica di promozioni Internet casa da poter sottoscrivere a maggio 2020 per avere accesso a Internet illimitato troviamo Super Fibra di TIM, al prezzo fisso di 29,90 euro al mese.

Il piano mensile include:

• la connessione Internet illimitata;

• le chiamate verso i numeri fissi e mobili, gratuite e illimitate per un periodo di 2 anni o di 4 nel caso di sottoscrizione online;

• l’attivazione e il modem gratuiti: il modem ha un costo di 5 euro al mese ed è facoltativo;

• la possibilità di essere attivata con la velocità della fibra FTTH, o in alternativa della fibra FTTC o dell’ADSL;

• un servizio di assistenza e di copertura totale;

• TIMVision, ovvero la streaming TV on demand dell’operatore.