Internet illimitato a casa: le offerte di aprile per smart working

Se fino a qualche tempo fa lo smart working era una possibilità concessa soltanto ai professionisti di determinati settori, da un minimo di 2 a un massimo di 4 volte a settimana, il lockdown e la necessità di trasferire il lavoro nella propria abitazione lo hanno trasformato in una risorsa che, in certi casi, è anche riuscita a far aumentare la produttività.

Orari di lavoro sempre più flessibili, cucine e camerette che si trasformano in sale riunioni virtuali: niente di tutto questo sarebbe stato possibile in questi mesi senza una buona connessione Internet casa a propria disposizione.

La fine del lockdown non corrisponderà al termine dello smart working per come lo abbiamo conosciuto in questo mesi: una ragione in più per attivare una connessione Internet casa di tipo illimitato o di migliorare quella che si possiede già.

Ecco alcuni consigli per individuare la migliore connessione Internet casa Wi-Fi del momento e quali sono le offerte più convenienti tra le quali scegliere.





Internet illimitato a casa: consigli per non sbagliare

La scelta della migliore connessione Internet casa si lega ad alcuni fattori che non possono essere trascurati. Oltre alle proprie abitudini di consumo, che sono quindi soggettive e che bisogna stimare in autonomia, ci sono parametri oggettivi che aiutano enormemente nel trovare la soluzione più adatta.

Nello specifico si tratta di:

• verificare la copertura della connessione: non è ancora possibile navigare alle velocità della fibra ottica in tutta Italia, ma al contempo se si ha una connessione di tipo ADSL nel frattempo si potrebbe anche essere stati raggiunti dalla fibra: questo passaggio serve a conoscere in anticipo quale sarà la propria velocità reale di navigazione;

• l’analisi della velocità, tramite uno speed test: si tratta di strumenti online, come quello disponibile su SOStariffe.it, nei quali basta inserire il nome del proprio Comune di residenza per conoscere il tipo di rete dalla quale si è coperti;

• verificare il prezzo del modem e le condizioni di attivazione e disattivazione della linea, anche in caso di passaggio a un altro operatore;

• capire qual è il livello dei servizi extra e se sono inclusi nel prezzo, come l’assistenza per interventi tecnici;

• analizzare i servizi accessori, come quelli legati all’intrattenimento, e la loro durata.

Tutti gli elementi citati in elenco possono essere reperiti attraverso la comparazione fra le offerte: per farlo non si dovrà passare il tempo ad aprire le pagine Internet di ogni singolo operatore, ma si potrà utilizzare direttamente un comparatore online, come quello proposto da SOStariffe.it, che è gratuito e che permette di vedere nello stessa pagina le tariffe Internet casa dei vari operatori e le loro caratteristiche, comprensive di prezzi e servizi inclusi. Allo stesso modo, la comparazione permette di individuare eventuali costi accessori, quali quello relativo alla disdetta o al recesso anticipato dal contratto rispetto ai vincoli esistenti.

Le migliori offerte Internet casa per lo smart working di aprile 2020

Dopo aver passato in rassegna tutti i parametri utili per l’individuare di una buona offerta Internet casa dedicata alla propria attività in smart working, ecco quali sono le tariffe che in base al rapporto tra il prezzo e i servizi disponibili possono essere considerate le migliori di aprile 2020:

• Ultrainternet fibra di Tiscali;

• Super Fibra Unlimited di WINDTRE;

• Internet Unlimited di Vodafone;

• Fastweb Casa;

• Super Fibra di TIM.

1. Ultrainternet fibra di Tiscali

L’offerta Internet casa più economica di aprile 2020 è quella proposta da Tiscali, che ha un costo fisso di 25,95 euro al mese. La promozione permette di:

• viaggiare alla velocità di 1 Giga in download, che è la massima raggiunta dalla fibra FTTH;

• in alternativa, navigare alla velocità della fibra FTTC, di 200 Mega in download, o della rete ADSL, pari a 20 Mega in download;

• avere a disposizione una connessione Internet di tipo illimitato e la telefonia fissa, con chiamate verso numero fissi e mobili al costo di 5 centesimi al minuto e 23 centesimi per lo scatto alla risposta.

Non è previsto alcun contributo per l’attivazione della nuova linea: in più il modem Voce Ultra Fibra con segnale Super Wi-Fi è incluso, così come 60 minuti gratuiti verso in numeri fissi esteri e 2 mesi di abbonamento a Infinity.

2. Super Fibra Unlimited di WINDTRE

La proposta Internet casa di WINDTRE ha un prezzo di 25,98 euro al mese, nel quale sono inclusi modem e contributo di attivazione. Il piano mensile prevede:

• Internet senza limiti;

• chiamate verso numero fissi e mobili in tutta Italia, senza scatto alla risposta;

• Internet mobile;

• di viaggiare alla velocità di 1 Giga in download, che è la massima raggiunta dalla fibra FTTH;

• in alternativa, di navigare alla velocità della fibra FTTC, di 200 Mega in download, o della rete ADSL, pari a 20 Mega in download;

Il prezzo di 25,98 euro al mese include quello del modem, che è di 5,99 euro al mese e il servizio di assistenza: la scelta del modem non è comunque obbligatoria. Si può infatti attivare la promozione anche senza, al costo di 19,99 euro al mese. In questo modo, quella di WINDTRE diventa assolutamente una promozione da cogliere al volo.

3. Internet Unlimited di Vodafone

Vodafone propone un tariffa Internet casa senza limiti al costo di 27,90 euro al mese, per i primi quattro anni. Al suo interno sono presenti il prezzo del modem Wi-Fi, di ultima generazione, e quello relativo al contributo di attivazione. Al termine dei quattro anni, una volta sostenuti tali costi, la rata del canone mensile si abbassa notevolmente, passando a 20,90 euro al mese.

L’azienda britannica premia dunque la fedeltà dei propri clienti, mentre in caso di recesso anticipato si dovranno pagare le rate residue di modem e attivazione. La promozione comprende:

• Internet senza limiti, che permette di viaggiare alla velocità di 1 Giga in download, che è la massima raggiunta dalla fibra FTTH;

• in alternativa, la possibilità di navigare alla velocità della fibra FTTC, di 200 Mega in download, o della rete ADSL, pari a 20 Mega in download;

• minuti e chiamate gratuite e senza scatto alla risposta in tutta Italia:

• l’Internet mobile, grazie a una SIM con 30 Giga al mese da utilizzare quando ci si trova lontano da casa: prossimamente potrebbe tornare a essere molto utile.

4. Fastweb Casa

Fastweb è attualmente una delle connessioni Internet tra le più performanti in termini di velocità, latenza e stabilità della rete domestica. La sua proposta ha un costo mensile di 27,95 euro: si tratta di un prezzo fisso, che vale per sempre.

Nell’abbonamento mensile, oltre a Internet illimitato, è presente:

• la telefonia fissa, con chiamate e messaggi in tutta Italia, verso numeri fissi e mobili senza scatto alla risposta;

• la possibilità di viaggiare alla velocità di 1 Giga in download, che è la massima raggiunta dalla fibra FTTH;

• in alternativa, quella di navigare alla velocità della fibra FTTC, di 200 Mega in download, o della rete ADSL, pari a 20 Mega in download;

• la promozione GAMING che comprende il servizio digital XBOX LIVE GOLD gratuito per un anno intero.

Modem e costo di attivazione sono inclusi nel costo del canone mensile.

5. Super Fibra di TIM

Infine, troviamo la garanzia di un’azienda come TIM, che propone una soluzione per lo smart working al costo di 29,90 euro al mese – si tratta di una tariffa a costo fisso. Con TIM Super Fibra si può navigare alla velocità di 1 Giga in download, che è la massima raggiunta dalla fibra FTTH e a quella fibra FTTC, di 200 Mega in download.

Nel caso in cui non si fosse coperti dalla fibra, è possibile attivare, allo stesso prezzo, TIM Super ADSL, con la quale connettersi alla velocità massima di 20 Mega in download.

Il canone mensile comprende:

• Internet illimitato;

• chiamate e messaggi illimitati verso i numeri di casa, ma anche verso i cellulari,

• il pacchetto TIMVision, la piattaforma di streaming di TIM, con la quale poter vedere programmi di diverso genere, dedicati a tutte le fasce di età e agli interessi più disparati.