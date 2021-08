Internet illimitato senza linea fissa: le migliori offerte

Le offerte Internet casa che si possono attivare oggi online si caratterizzano per la presenza di una connessione a Internet (che può essere attivata nelle zone raggiunte dalla tecnologia in fibra ottica) di tipo illimitato.

Quali sono le alternative disponibili nel caso in cui non si volesse attivare la linea fissa? Esistono delle SIM Mobile con giga illimitati, oppure delle SIM dati con le quali navigare in qualsiasi momento, senza limiti?

Analizziamo le offerte proposte dai diversi operatori di telefonia mobile per comprendere in che direzione si sta muovendo il mercato attuale. Partiamo subito con dire che non esistono offerte di SIM dati con Giga illimitati.

Internet illimitato senza linea fissa: le opzioni disponibili

Tra gli operatori di telefonia mobile che propongono una SIM mobile con Giga illimitati, troviamo WINDTRE, con la sue offerta Unlimited 5G con Easy Pay. In cosa consiste, di preciso, e quanto costa?

Si tratta di una promozione che prevede:

Giga illimitati con 5G Priority Pass;

il call center senza attese;

200 minuti verso l’estero:

minuti illimitati in Italia;

200 SMS.

Il costo di questa promozione è pari a 29,99 euro al mese: la modalità Easy Pay prevede che non possa essere attivata come un’offerta di tipo ricaricabile, ma che sarà necessario procedere con l’addebito diretto su una carta di credito.

Le offerte Vodafone per partita IVA

L’operatore Vodafone mette a disposizione diverse SIM mobile che prevedono i Giga illimitati ogni mese e che sono riservate agli utenti con partita IVA. Sono molto consigliate in questo periodo, in quanto sono previsti degli sconti nel caso di attivazione online.

Andando con ordine di prezzo, si parte dalla promozione Infinito Business, che ha un costo scontato di 25 euro al mese (invece di 35 euro) e che comprende:

minuti illimitati;

SMS illimitati;

Internet illimitato fino a 2 Mbps;

l’attivazione gratuita.

Troviamo poi Infinito Business Gold Edition, che ha un costo scontato di 28 euro al mese (invece di 40 euro) e che comprende:

minuti illimitati;

SMS illimitati;

Internet illimitato fino a 10 Mbps.

L’offerta Infinito Business Black Edition ha invece un costo scontato di 35 euro al mese (invece di 50 euro) e che comprende:

minuti illimitati;

SMS illimitati;

Internet illimitato fino a 2 Mbps;

5 Giga extra negli USA.

Infine, sarà possibile attivare l’opzione con Internet illimitato chiamata Infinito Business International, la quale avrà un costo di 45 euro al mese (invece di 60 euro) e comprenderà anche:

minuti illimitati;

SMS illimitati;

Giga extra negli Stati Uniti e in altri 13 Paesi esteri.

Si tratta, dunque, di un’offerta davvero molto interessante nel caso in cui si viaggiasse molto.

Offerte Internet casa: perché sono più convenienti

Nonostante in commercio siano disponibili delle SIM mobile con le quali poter avere accesso a Giga illimitati, i loro costi non sono affatto economici. Per questo motivo, è consigliabile fare delle valutazioni.

In particolare, prendendo in esame le offerte Internet casa disponibili oggi, ci sono diverse vantaggi dei quali si potrà approfittare. Alcuni operatori, infatti, permettono di avere accesso a Giga illimitati sugli smartphone di tutta la famiglia in seguito alla sottoscrizione di una promozione Internet casa.

Ne è un esempio la Super Fibra di TIM, con la quale, grazie a TIM Unica, si avranno a propria disposizione ogni mese Giga illimitati in regalo sugli smartphone di tutta la famiglia. In aggiunta, si avrà anche la possibilità di avere TIMVISION con Disney+. I primi 3 mesi saranno offerti da TIM. Dopodiché il pacchetto avrà un costo di 9,99 euro al mese, ma potrà essere disattivato in qualsiasi momento.

Tra gli altri vantaggi ai quali si potrà accedere con TIM Unica, inoltre, ci sono:

TIM myHealth, che prevede l’assistenza medica h24 per tutta la famiglia fino al 30 settembre;

TIM Junior al prezzo scontato di 4,99 euro al mese, invece di 7,99 euro al mese;

TIM 60+ al prezzo scontato di 9,99 euro al mese, invece di 12,99 euro al mese;

TIM Safe Web Plus, che permette di navigare in sicurezza dal proprio smartphone, che sarà incluso in modo completamente gratuito.

Un altro operatore con il quale si potranno avere dei vantaggi sul mobile attivando un’offerta Internet casa è WINDTRE. In particolare, la Super Fibra darà diritti a Giga illimitati attivi fin da subito per tutta la famiglia.

In alternativa, si potrà attivare anche il pacchetto Super Fibra e Medium, disponibile al costo di 35,98 euro al mese, il quale, oltre ai vantaggi della connessione Internet casa, include anche una SIM mobile, con Giga e minuti illimitati.

Il trend offerte fisso + mobile fa oggi parte delle offerte commerciali di tanti altri operatori di telefonia operanti sul mercato nazionale italiano.

