Internet mobile: la soluzione per una connessione sempre disponibile

Avere una connessione internet mobile permette di gestire comodamente varie attività online, sia nel corso della propria vita quotidiana sia quando si viaggia. Le esigenze da soddisfare sono le più varie: dalla semplice necessità di rimanere in contatto con amici e familiari fino al bisogno di riuscire a lavorare da remoto ovunque ci si trovi.

Analizzando le offerte degli operatori mobili è possibile individuare diverse soluzioni, tra le quali poter scegliere quella migliore per sé. Ecco come orientarsi tra le diverse opzioni presenti sul mercato e come individuare quella più conveniente.

Quali sono le migliori alternative per avere internet su mobile

Grazie a una connessione internet mobile ci si può connettere da qualsiasi luogo: in casa, fuori casa, in viaggio e persino all’estero. Dal momento che la connessione internet mobile ci segue ovunque e ci permette di connetterci in ogni momento della giornata per svolgere varie attività online, è molto importante sceglierla con criterio.

Dedicare del tempo alla ricerca della giusta connessione internet su rete mobile è fondamentale non solo per avere la quantità di giga di cui si ha bisogno, ma anche per assicurarsi che ci sia una buona copertura del segnale e che il canone mensile sia in linea con quello medio.

Quando si parla di internet mobile i tipi di tariffe da prendere in considerazione sono essenzialmente tre:

le offerte voce e dati che mettono a disposizione un pacchetto di giga;

i piani con giga illimitati;

le tariffe solo dati.

Le tariffe voce e dati sono l’opzione più comune per chi vuole avere sia minuti di conversazione sia giga da poter usare per accedere a internet. Il panorama delle offerte è molto variegato e ci si può rivolgere sia a operatori di rete sia a operatori virtuali. I piani tariffari permettono di avere anche più di 200 GB al mese pagando un canone attorno ai 10 euro.

Le tariffe con giga illimitati sono l’opzione più comoda per chi ha bisogno di usare una rete internet mobile in maniera continuativa e condividendo la connessione tra più dispositivi. Le SIM con giga illimitati sono molto utili anche per chi viaggia spesso all’interno dell’UE: questi piani tariffari offrono infatti un buon quantitativo di giga da poter usare senza costi aggiuntivi quando ci si trova all’estero.

Infine, è utile prendere in considerazione le offerte solo dati. Le proposte degli operatori di telefonia includono sia opzioni in abbonamento sia opzioni ricaricabili e mettono a disposizione un certo quantitativo di giga da poter usare in modo flessibile nell’arco di un periodo di tempo predefinito oppure un pacchetto di giga che si rinnova di mese in mese.

Come scegliere la tariffa giusta

La prima cosa da fare per trovare la migliore tariffa internet da mobile è definire quali sono le proprie esigenze. Chi ha bisogno di una connessione da usare esclusivamente su smartphone e tablet, ad esempio, potrà trovare utile una tariffa voce e dati che mette a disposizione un pacchetto di giga mensili da poter usare liberamente, anche condividendo la rete con altri dispositivi in modalità hotspot.

Chi ha bisogno di un’offerta internet mobile da utilizzare in casa in sostituzione della linea fissa potrà scegliere invece una delle tariffe solo dati proposte dagli operatori mobili. Basterà inserire la SIM in un modem portatile per avere il segnale Wi-Fi in tutta la casa e connettere smartphone, computer, smart TV e tutti gli altri dispositivi presenti all’interno dell’abitazione.

Le tariffe solo dati possono rivelarsi la scelta ottimale anche per chi viaggia di frequente, per piacere, per studio o per lavoro. A seconda del posto in cui ci si trova, la SIM potrà essere usata all’interno di uno smartphone, di una internet key o di un modem Wi-Fi.

Cosa fare per individuare la tariffa migliore

Anche capire di quanti giga si ha bisogno è importante per riuscire a individuare l’offerta migliore. Le offerte con giga illimitati sono ideali per chi usa internet molto di frequente e non vuole correre il rischio di rimanere senza connessione. All’opposto, le offerte voce e dati con un piccolo pacchetto di giga sono perfette per chi ha bisogno di avere una connessione internet mobile soprattutto durante gli spostamenti tra casa e lavoro o quando trascorre del tempo fuori casa.

Il modo migliore per trovare l’offerta che risponde meglio alle proprie esigenze è usare un comparatore di tariffe. SOStariffe.it, ad esempio, permette di avere una panoramica completa delle diverse alternative a disposizione. Si possono ordinare i risultati in base al prezzo mensile oppure in base alla quantità di giga offerti ed è possibile controllare rapidamente anche se ci sono delle promozioni in corso.