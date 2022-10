Internet satellitare: meglio della fibra? Condizioni e offerte

Cos’è la connessione satellitare? Si tratta di una tecnologia per collegarsi a Internet alternativa alla fibra ottica e alla tradizionale rete di tipo ADSL, che fornisce una connessione wireless a banda larga.

Per consentire l’accesso a Internet, vengono sfruttati i satelliti che si trovano in orbita attorno alla terra, i quali dialogano con le stazioni terrestri chiamate NOC – Network Operations Center.

Queste strutture connettono i satelliti con le parabole satellitari collegate al modem domestico, attraverso il quale ci si può collegare alla rete. In pratica, dunque, il segnale si sposta dal NOC al satellite e successivamente al modem.

Come attivare Internet satellitare? Scopri le migliori offerte per connetterti

Miglior Internet satellitare: conviene?

Le promozioni Internet satellitare permettono di raggiungere una velocità superiore rispetto a quella delle rete di tipo ADSL, che solitamente non supera i 20 Mega in download e 1 Mega in upload.

Un ulteriore vantaggio è rappresentato dal fatto che una rete di tipo satellitare è teoricamente in grado di raggiungere ogni luogo del pianeta Terra, quindi anche le zone che non sono coperte dalla rete di tipo ADSL o dalla fibra ottica. Questo è il motivo per il quale è stata scelta da grosse aziende, del calibro di Facebook e Google.

Ci sono però dei punti di debolezza per chi sceglie di attivare questa connessione. Il Ping, ovvero la risposta che il segnale impiega per raggiungere l’utente, è elevato. La regola prevede che le performance aumentano al diminuire del Ping.

La latenza si aggira, nei fatti, attorno ai 250 millisecondi. Una connessione viene considerata poco performante quando la latenza è maggiore di 100 millisecondi. In aggiunta, un altro problema potrebbero essere gli eventuali disturbi.

Una connessione di tipo parabolico, infatti, potrebbe subire rallentamenti e ostacoli nella funzionalità in presenza di elementi di disturbo, di tipo naturale o artificiali. Ogni struttura che si frappone tra il segnale e l’utente finale costituisce un oscurante. Anche gli agenti atmosferici potrebbero fare la loro parte e rendere meno potente la parabola.

Scopri come installare Internet satellitare a casa tua

Internet satellitare offerte 2022

Chi offre internet satellitare? Nella tabella che segue sono state indicate le migliori offerte di Internet satellitare da attivare nel 2022. Si consiglia comunque di fare una verifica della propria copertura di rete per verificare se si è coperti dalla fibra ottica (oppure no) e valutare così di attivare un’offerta di questo tipo.

Miglior Internet satellitare: offerte 2022 Costo SkyDSL Internet satellitare A partire da 16,90 euro al mese TIM Internet satellitare: Premium SAT 39,90 euro al mese

Confronta le migliori offerte in fibra ottica alternative a Internet satellitare

Quanto costa SkyDSL?

SkyDSL garantisce l’accesso a Internet via satellite, senza la necessità di dover avere una linea telefonica. Il modem skyDSL2+ permette di connettersi con l’ampiezza della banca massima ed è disponibile ovunque in Italia – non si dovrà infatti effettuare la verifica della copertura ADSL.

Il provider Internet skyDSL ha ricevuto, negli anno, ottimi voti per le sue prestazioni, in termini di accesso alla rete e velocità. Presenta, inoltre, un kit autoinstallante, che favorisce e semplifica l’installazione. Nell’ipotesi in cui si avesse già un’antenna TV installata, basterà sostituirla con quella della skyDSL2+.

Per quanto riguarda i costi da pagare, sono disponibili diverse offerte, ovvero:

la prima basic, skyDSL2+ a casa S, a partire da 16,90 euro al mese; skyDSL2+ a casa M, con canone base a 26,90 euro al mese; skyDSL+ a casa L Premium, in offerta al prezzo scontato di 29,90 euro al mese, invece di 39,90 euro.

Le offerte sono molto vantaggiose in quanto si tratta di connessioni Internet flat senza limitazioni di volume, con Internet illimitato, e con velocità di connessione elevate.

Come funziona la connessione satellitare TIM?

La promozione Internet satellitare proposta da TIM si chiama Premium SAT. Si caratterizza per un prezzo scontato di 39,90 euro al mese, invece del prezzo di listino, di 49,90 euro al mese.

La connessione satellitare di TIM garantisce Internet fino a 100 Mega con traffico illimitato, con una copertura estesa su tutto il territorio nazionale – fatta eccezione della Sicilia e del centro-sud della Sardegna. Si rivolge a tutti quei clienti che non sono raggiunti dalle altre tecnologie di connessione TIM.

Comprende un kit satellitare con antenna parabolica, la quale sarà montata in uno spazio esterno all’abitazione e un modem satellitare con porte LAN e Wi-Fi per connettere i dispositivi di casa, che sarà invece posizionato all’interno. Il modem è già incluso al costo di 240 euro – 5 euro al mese per 48 mesi.

L’installazione viene effettuata da un tecnico specializzato. Anche il contributo di installazione è già incluso nel prezzo mensile, a 10 euro al mese per 24 mesi.