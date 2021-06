Internet seconda casa 2021: le promozioni per connettersi in estate

Spostarsi nelle seconde case non significa dover rinunciare a connettersi a Internet in qualsiasi momento: al contrario, si può comunque approfittare dei momenti di relax lontani dalla vita di tutti i giorni, pur rimanendo costantemente connessi.

Per questo motivo si potrebbero valutare le promozioni Internet seconda casa 2021 da attivare il prima possibile in modo tale da poter disporre di una connessione per tutta l’estate.

Come si trova una connessione Internet per la seconda casa? Ci sono due operazioni che si consiglia sempre di mettere in pratica nel momento in cui si cerca una nuova offerta. La prima è rappresentata dalla comparazione tra le migliori offerte disponibili in circolazione, meglio se con l’utilizzo di un comparatore di tariffe.

La seconda, invece, consiste nell’analisi della propria copertura di rete – che si potrà fare gratuitamente e in pochi minuti con l’utilizzo di appositi tool online o direttamente sul sito dell’operatore scelto – con la quale si potrà conoscere in anticipo quale sarà la propria velocità di navigazione reale (che in altri termini significa sapere da quale tecnologia di rete si è raggiunti).

Grazie alla comparazione sono state analizzate le offerte di alcuni operatori le quali si presentano come le migliori soluzioni Internet da attivare nelle seconde case. Nello specifico, si tratta delle promozioni di:

TIM;

Vodafone;

Fastweb;

WINDTRE.

Per conoscerle e valutarle fin da subito clicca qui.

Internet seconda casa TIM

TIM propone attualmente due diversi piani per connettersi al massimo della velocità e senza limiti: il primo è un’offerta base, disponibile al costo di 24,90 euro al mese, che include la fibra fino a 1 Giga in download, il contributo di attivazione e la linea telefonica con chiamate a consumo.

L’offerta completa, invece, ha un costo di 29,90 euro al mese nel quale sono inclusi:

Internet senza limiti, che può raggiungere 1 Giga in download in più di 200 Comuni;

il contributo di attivazione, al costo di 10 euro al mese per 24 mesi;

il modem TIM HUB+, al costo di 5 euro al mese per 48 mesi;

le chiamate da fisso illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

Google Nest Mini in regalo.

Internet seconda casa Vodafone

Vodafone dà la possibilità di attivare un piano Internet casa base, chiamate Internet Unlimited, che ha un costo di 27,90 euro al mese e include Internet illimitato fino alla velocità massima di 2,5 Giga in download e il modem con Wi-Fi Optimizer.

Spendendo, invece, 29,90 euro al mese si potrà attivare un abbonamento Internet casa che comprende:

Internet alla massima velocità, fino a 2,5 Giga in download;

le chiamate gratuite da fisso verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

un modem con Wi-Fi Optimizer;

una SIM dati con 150 Giga da utilizzare in qualsiasi momento per connettersi da tablet, PC e chiavette.

Le offerte Internet casa di Vodafone non hanno vincoli e non prevedono neanche costi di attivazione.

Internet seconda casa Fastweb

L’operatore Fastweb è stato il primo in Italia a portare la fibra FTTH con velocità fino a 2,5 Giga in download. Al momento propone delle offerte a prezzo scontato che si consiglia di sottoscrivere direttamente online.

In particolare si tratta di:

NeXXt Casa Light , disponibile al prezzo scontato di 19,95 euro al mese per 12 mesi, e che include Internet fino a 2,5 Giga in download, le chiamate a consumo, il WOW Space, l’attivazione della linea, l’Internet Box NeXXt;

NeXXt Casa, che ha invece un costo in promozione pari a 22,95 euro per 12 mesi (invece dei consueti 30,95 euro) e comprende Internet fino a 2,5 Giga in download illimitato, le chiamate gratuite e illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, l’attivazione della linea, l’Internet Box NeXXt, l’amplificatore con Wi-Fi Booster, il WOW Space.

Si può anche aggiungere una SIM, al prezzo scontato di 7,95 euro al mese invece di 10,95 euro, nella quale sono inclusi 200 Giga per i primi 3 mesi, che poi diventano 100 al mese.

Internet seconda casa WINDTRE

L’offerta Internet casa di WINDTRE, chiamata Super Fibra, parte da un prezzo base di 24,99 euro al mese e comprende Internet alla massima velocità di 1 Giga in download, il modem con Wi-Fi 6 incluso e 12 mesi di Amazon Prime.

Al costo di 26,99 euro al mese si potrà attivare la stessa offerta che presenta, in più, il modem con Wi-Fi Extender, che permette di amplificare la connessione in tutto l’ambiente domestico.

Infine, la promozione Internet casa può essere personalizzata al costo mensile di 34,98 euro, con l’aggiunta di una SIM, nella quale sono inclusi Giga e minuti senza limiti e 200 SMS.