Internet temporaneo in vacanza: ecco come portare il Wi-Fi ovunque

Oggi è praticamente impossibile anche solo ipotizzare di andare in vacanza senza avere Internet con sé. Quali sono le migliori offerte che permettono di portare il Wi-Fi in vacanza e di avere accesso a Internet temporaneo?

Ci sono diverse considerazioni che si possono fare in merito e partono tutte dalla stessa domanda: a cosa mi serve Internet? Di quanti Giga ho bisogno? Dalla risposta a questi quesiti si può individuare la migliore soluzione da attivare per restare sempre connessi.

Internet temporaneo per la seconda casa

Una prima soluzione che si potrebbe attivare è rappresentata da Internet temporaneo per la seconda casa, dove i più fortunati sono soliti trascorrere parte delle proprie vacanze. Per evitare di dover sottoscrivere un secondo abbonamento Internet casa, ci sono delle soluzioni temporanee.

Vi rientra, per esempio, Premium Flexy, una promozione di TIM con la quale si potrà avere accesso a 2 giorni di connessione al costo di 5,90 euro. Si avrà diritto a navigare fino alla velocità di 200 Mega in FTTC (la fibra misto rame).

In aggiunta, si potranno anche scegliere tagli di ricarica differenti, quindi poter navigare per 7 o 30 giorni. Nel primo caso si pagherebbero 12,90 euro, mentre nel secondo si dovrebbe sostenere un costo pari a 39,90 euro.

Il servizio potrà essere attivato in modi diversi. Una prima opzione è rappresentata dall’attivazione online, altrimenti è possibile farlo:

chiamando il numero 187;

recandosi presso uno dei negozi TIM sparsi sul territorio nazionale.

Queste modalità sono le stesse da utilizzare per effettuare una ricarica, nell’ipotesi in cui si volesse navigare per più giorni.

Una soluzione simile viene proposta dal fornitore Linkem, con una promozione di tipo ricaricabile, la quale permette di navigare fino a 100 Mega senza limiti di traffico e senza linea fissa e di ricaricare l’offerta quando lo si desidera.

I tagli di ricarica disponibili sono i seguenti:

1 mese al costo di 27 euro;

3 mesi al costo di 78 euro;

5 mesi al costo di 120 euro;

12 mesi al costo di 240 euro.

Saponette Wi-Fi: esistono ancora?

Un tempo, per collegarsi quando ci si allontanava da casa, c’erano le cosiddette saponette Wi-Fi, all’interno delle quali si poteva inserire una SIM solo dati, ovvero dalla quale non era possibile effettuare chiamate.

Tra le soluzioni ancora disponibili, ci sono per esempio alcune offerte di TIM, che si potrebbero eventualmente prendere in considerazione per navigare quando si va in vacanza.

Vi rientrano le offerte:

Supergiga 50 , con la quale avere 100 Giga per 3 mesi al costo di 9,99 euro al mese con primo mese gratuito;

Supergiga 100, con la quale avere 200 Giga per 3 mesi al costo di 14,99 euro al mese con primo mese gratuito.

I clienti che hanno un’offerta Internet casa TIM già attiva, potranno inoltre optare per la sottoscrizione di :

Supergiga Famiglia , che ha un costo di 5,99 euro al mese e permette di navigare in 5G avendo a propria disposizione 5 Giga (o Giga illimitati nel caso di TIM UNICA attivo);

Supergiga Pack Famiglia, che include 300 Giga in 5G per 3 mesi, al costo di 19,99 euro per 3 mesi, ai quali si aggiunge la possibilità di acquistare il TIM MODEM WI-FI da 29,90 euro e la TIM Cam, a partire da 19,90 euro.

Offerte mobile con Giga inclusi

Analizzando il mercato attuale delle offerte che permettono di connettersi quando ci si trova lontano da casa, emerge comunque che le migliori soluzioni sono rappresentate dalle offerte di tipo all inclusive sullo smartphone.

Queste ultime prevedono costi sempre più bassi, che molto spesso non superano neanche i 10 euro al mese, e permettono di disporre di:

un buon numero di Giga mensile, che in genere è superiore ai 100;

minuti e chiamate senza limiti.

Tra le migliori offerte da sottoscrivere per poter utilizzare il telefono in modalità hotspot trasformandolo in un mini router, troviamo quelle dell’operatore Iliad, in particolare la promozione Giga 120.

Disponibile al costo fisso mensile (sia sui nuovi numeri sia in portabilità da qualsiasi operatore) di 9,99 euro, al quale si aggiunge un contributo da pagare una sola volta di 9,99 euro, si caratterizza per la presenza di: