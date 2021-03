Intervista Harry e Meghan: quando esce e dove guardarla

Arriva anche in Italia, lo speciale di due ore dal titolo "Cbs presents Oprah with Meghan and Harry". Si tratta della famosa intervista scandalo fatta da Oprah Winfrey al Principe Harry e Meghan, Duca e Duchessa di Sussex.

Sky Italia ha acquisito per il canale Tv8 i diritti in esclusiva e grazie alla collaborazione, lo speciale verrà trasmesso martedì 9 marzo 2021 proprio su TV8. Sarà una chiacchierata intima, in cui la coppia si confida a cuore aperto a una delle più famose conduttrici d’America. Tra i momenti salienti dello speciale spicca anche il racconto delle dinamiche di Buckingham Palace, che hanno convinto Harry e Meghan a trasferirsi definitivamente. L’intervista ha fatto molto discutere perché Harry ha fatto intendere di essersi allontanato per evitare che sua moglie Meghan venisse danneggiata dalla stampa inglese, proprio come è successo con sua madre Lady Diana. Ma nell’intervista verranno affrontate diverse questioni.

Intervista Harry e Meghan: i temi trattati

L’intervista di Oprah Winfrey al Principe Harry e Meghan verterà su tanti argomenti diversi. Si parlerà dell’ingresso della duchessa nella famiglia Reale inglese, del loro innamoramento, del matrimonio.

Oprah Winfrey intervisterà in particolare Meghan parlando anche del rapporto con Harry, del suo impegno filantropico, di come è riuscita a gestire il cambiamento e la sua vita sotto i riflettori. Parleranno anche di matrimonio e maternità, ma soprattutto dei progetti futuri per lei e la sua famiglia. Naturalmente, la conduttrice si soffermerà sul motivo che ha spinto gli sposi ad allontanarsi dall’Inghilterra per trasferirsi negli Stati Uniti e dei loro sogni per il futuro.

Secondo le previsioni, sarà un’intervista senza esclusione di colpi, dove si parlerà anche del difficile rapporto tra Meghan, la Famiglia Reale Inglese e la stampa inglese. Lo stesso Harry ha dichiarato di essersi allontanato dalla sua Nazione per non rivivere il dramma di sua madre, Lady Diana.

Lo speciale è prodotto da Harpo Productions, mentre la produzione esecutiva è affidata a Terry Wood e Tara Montgomery, in collaborazione con Brian Piotrowicz.

Intervista Meghan ed Harry: uscita in Italia

Per quanto riguarda la distribuzione internazionale, è in mano a ViacomCBS Global Distribution Group. Lo speciale in prima serata verrà trasmesso in anteprima domenica 7 marzo, dalle ore 20 alle 22 ET/PT, su CBS Television Network negli Stati Uniti e poi nei giorni seguenti sarà disponibile nei diversi Paesi del mondo. In Gran Bretagna sarà trasmesso l’8 marzo, nel nostro Paese il giorno dopo.

Lo speciale andrà in onda in Italia martedì 9 marzo alle ore 21:30 su TV8.