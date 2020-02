Intesa Sanpaolo down, non funziona l'app né l'accesso al sito| Risolto

4 Febbraio 2020 - Problemi per il servizio di home banking di Intesa Sanpaolo: dalle ore 13:00 del 4 febbraio 2020 molti utenti segnalano l’impossibilità di accedere al sito e all’applicazione della banca. Dopo aver inserito le proprie credenziali appare sullo schermo un messaggio di errore. Per il momento non si conoscono le cause che hanno portato al disservizio, ma sicuramente i tecnici sono al lavoro per risolvere il prima possibile.

Dai commenti rilasciati dagli utenti sul sito downdetector.it, il problema sembra riguardare sia l’accesso all’applicazione di Intesa Sanpaolo, sia il sito web. Gli utenti non possono effettuare versamenti oppure pagare tasse e tributi. Lo stesso vale per i bonifici o per il semplice controllo del conto corrente. Non si conoscono i motivi per i quali il servizio di homebanking di Intesa Sanpaolo non funziona, ma si tratterà sicuramente di un problema momentaneo. Nelle prossime ore dovrebbe tornare a funzionare.

Perché l’app e il sito di Intesa Sanpaolo non funzionano

Al momento non si conoscono le cause che hanno portato al down del servizio di homebanking di Intesa Sanpaolo. Ogni tanto può capitare che per lavori di manutenzione o per problemi momentanei sui server, l’accesso all’applicazione non funzioni. Già in passato l’applicazione di Intesa Sanpaolo ha sofferto di problemi simili, ma sono sempre stati prontamente risolti. Continueremo a monitorare la situazione e vi terremo informati.

Aggiornamento ore 14:30. Il problema è stato risolto: è possibile accedere al servizio di home banking