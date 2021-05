Il supporto TV a parete con 36 kg di carico e 34% di sconto

Chi ha comprato di recente un nuovo Smart TV di grandi dimensioni (qui i migliori per rapporto qualità/prezzo) adesso ha un problema: si vede benissimo, ma occupa mezzo salotto. Un televisore 55 pollici è largo in media un metro e quaranta centimetri, e alto 80-100 centimetri, non è quindi affatto strano avere problemi a piazzarlo.

Anche perché questi grandi televisori vanno posizionati in modo molto accurato, per evitare che qualcuno passando li possa involontariamente toccare, facendoli sbilanciare e cadere rovinosamente a terra. La soluzione c’è ed è un supporto TV da parete, cioè un arnese che si fissa al muro con degli appositi tasselli a espansione, per fargli reggere il peso della televisione. In questo modo la TV non sta più su un mobile, ma è sospesa a muro e questo aumenta lo spazio a disposizione nella stanza, ma molto spesso anche l’ergonomia perché permette di guardare la TV dalla giusta distanza e appezzare al meglio la risoluzione 4K e il colore HDR.

Supporti TV: attenti a dimensioni e pesi

Si potrebbe pensare che un supporto TV valga come tutti gli altri, ma non è affatto così. Al contrario, bisogna leggere molto attentamente le specifiche tecniche di questi prodotti altrimenti si rischia di comprarne uno poco sicuro, o comunque inutilizzabile.

Il primo fattore da prendere in considerazione è il peso massimo che il supporto può reggere. Per sicurezza è sempre meglio abbondare: se la TV pesa 10 chili, meglio prendere un supporto che ne regge almeno 15. Se la TV pesa 20 chili, meglio sceglierne uno da 30 e così via.

Questo per due motivi: il primo è che maggiore è il carico sopportato e maggiore è la robustezza del supporto (che, quindi, durerà di più); il secondo è che in futuro potremo cambiare televisione e scegliere un modello più grande e pesante, senza dover cambiare anche il supporto da parete.

Il secondo fattore importante da considerare è la dimensione massima della TV per la quale è stato studiato il supporto. Qui non si parla più di sicurezza o di guardare al futuro, ma di possibilità di sfruttare il meccanismo di rotazione del supporto.

Se montiamo un TV da 50 pollici su un supporto che è stato realizzato per TV dalla diagonale massima di 40 pollici (anche se il peso è perfettamente in linea con le specifiche del supporto) molto probabilmente la TV non si potrà ruotare se non di pochi gradi. Perché è semplicemente troppo grande per quel supporto.

Il terzo fattore da considerare è l’attacco VESA. Con questa sigla si intende lo spazio tra una vite di aggancio del TV e l’altra (nella parte posteriore della televisione). Un attacco VESA 100×100, ad esempio, vuol dire che dietro la TV ci sono 4 fori per le viti, disposti a quadrato, con una distanza tra vite e vite di 100 millimetri, cioè 10 centimetri.

Un attacco VESA 300×300, invece, avrà un quadrato da 30 cm di lato. Ma esistono anche gli attacchi VESA rettangolari, come il 200×300: dietro la TV i fori per le viti saranno disposti a rettangolo, con un lato da 30 e uno da 20 centimetri.

La nostra scelta: Invision Supporto TV Parete

Tra i tanti supporti da parete per TV oggi vogliamo consigliarvi quello di Invision, per TV con diagonale tra 24 e 55 pollici e dal peso massimo di 36,2 chilogrammi. Come si più intuire dal peso massimo supportato, si tratta di un prodotto molto robusto.

Una volta fissato al muro correttamente, questo supporto può essere allungato fino a 50 centimetri e, se le dimensioni della TV non sono superiori a quanto prescritto, la televisione può essere inclinata da -5 a +8 gradi e ruotata fino a 180 gradi da destra a sinistra.

L’attacco VESA è compatibile praticamente con tutto: da 100×100 a 400×400, quindi adatto anche alle TV con attacco di dimensioni inferiori o rettangolare.

Infine, questo supporto TV ha anche un prezzo molto interessante: di base costa 50 euro, ma al momento è in sconto su Amazon del 34% e lo si compra per soli 33 euro.

Invision Supporto TV Parete – per 24-55 pollici