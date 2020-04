IOS 13.4, problemi con l'aggiornamento dell'iPhone

Ci risiamo. Anche il nuovo aggiornamento a iOS 13.4, oltre ad introdurre nuove ed interessanti funzionalità, presenta una serie di bug prontamente segnalati dagli utenti dell’iPhone. Problemi che, a quanto sembra, la Apple ha già dichiarato di correggere a breve con il rilascio di un nuovo update, iOS 13.4.1.

Il problema maggiore è stato segnalato dalla nota rivista americana Forbes che ha individuato un preoccupante bug che consentirebbe ai dati di rimanere accessibili utilizzando la VPN. In particolare, le informazioni contenute sull’iPhone come i file multimediali, i contatti e, cosa più grave, le password, potrebbero essere accessibili a dei malintenzionati digitali che potrebbero bypassare il blocco di una connessione con la VPN attivata. Cosa che in pratica vanifica il funzionamento principale della VPN, ossia quello di proteggere i dati personali degli utenti quando accedono al Web.

Le falle del nuovo aggiornamento

iOS 13.4 ha fatto il suo debutto da pochi giorni, ma gli utenti già iniziano a segnalare i primi problemi. Quello più grave riguarda il malfunzionamento della VPN che a quanto sembra non protegge i dati degli utenti mentre navigano online. Un malfunzionamento che già in passato era stato segnalato ad Apple e che ora gli sviluppatori sono pronti a sistemare con una patch ad hoc.

Un altro strano errore segnalato dagli utenti è relativo al segno “+” che, dopo essere stato digitato nel campo riservato alla ricerca su Google viene cancellato automaticamente e sostituito da uno spazio. Stranamente questo bug si verifica solo sulla pagina di ricerca di Mountain View, mentre sugli altri motori di ricerca non accade. Un errore fastidioso che accade quando, ad esempio, si effettua una ricerca con una parola che comprende il “+” come, ad esempio, sta accadendo in questi giorni con “Disney +“, la nuova piattaforma di video streaming della Disney. Questo bug dovrebbe essere però risolto e corretto lato server, in quanto dovrebbe riguardare la maniera in cui il browser Safari di casa Apple permette la codifica delle ricerche.

iOS 13.4: le novità introdotte

La nuova versione del sistema operativo iOS 13.4 introduce diverse novità. Finalmente Apple ha aggiunto il supporto al trackpad e al mouse per iPad, non solo per gli ultimi modelli dotati di scanner LiDAR, ma anche per alcuni dispositivi appartenenti alle generazioni precedenti. In questa maniera è possibile utilizzare il tablet della mela morsicata come se fosse un laptop attraverso l’uso delle gesture, oppure sfruttando il puntatore. L’importanza di questo aggiornamento consiste nel fatto che non solo tastiere e mouse prodotti dall’azienda di Cupertino saranno supportate da questa nuova funzione, ma anche mouse USB e tastiere Bluetooth di terze parti.

L’aggiornamento ha poi reso disponibili nuove Memoji, ha ottimizzato l’interfaccia e i controlli in Mail, oltre ad incrementare nuove funzionalità nell’app File per limitare e gestire l’accesso, modificare i file e le cartelle condivise.