IOS 13.5, sblocco facciale più rapido, anche con la mascherina

Il Face ID è una delle funzionalità più apprezzate dagli utenti Apple, che amano sbloccare il proprio iPhone specchiandosi nel dispositivo come dei moderni Narciso. L’emergenza Covid-19, però, ha cambiato tutto: con la mascherina lo sblocco facciale diventa molto più difficile.

E siccome ormai in tutto il mondo l’uso della mascherina sta diventando obbligatorio, sono milioni gli utenti iPhone ad avere questo problema. L’alternativa facile è disattivare il Face ID, sacrificando un po’ di sicurezza del proprio smartphone. Apple, però, sta lavorando su un’altra soluzione in arrivo con iOS 13.5, la cui beta rilasciata pochi giorni fa agli sviluppatori contiene alcune linee di codice che lasciano intuire come Apple voglia gestire la questione Face ID con mascherina indossata. Se queste linee di codice diventeranno realtà nella versione finale distribuita agli utenti, quindi, Apple in un certo senso riuscirà a salvare capra e cavoli.

iOS 13.5: il FaceID con la mascherina

Il codice di cui stiamo parlando non fa altro che analizzare il volto, riconoscere se è coperto da una mascherina e, solo in tal caso, saltare del tutto il Face ID in favore dello sblocco con PIN numerico. In pratica quando verrà rilevata la presenza di una copertura sul volto l’utente potrà fare uno swipe in alto e inserire direttamente il codice numerico per sbloccare il cellulare. Non ci sarà bisogno di configurare nulla e tutto sarà automatico: quando l’utente non avrà la mascherina sul volto l’iPhone se ne accorgerà e lascerà in funzione il Face ID.

Riconfigurare il Face ID per riconoscere la mascherina

Questa novità, come già detto, ancora non c’è e non è sicuro che verrà introdotta nella prossima versione del sistema operativo mobile di Apple. Nel frattempo c’è però la possibilità di configurare il telefono affinché ci riconosca anche con la mascherina. La cosa funziona bene, ma non benissimo, e non è altrettanto sicura come lo sblocco facciale normale perché, alla fin fine, con la mascherina ci somigliamo tutti.

Per provare come funziona basta andare su Impostazioni > Face ID e codice > Aspetto alternativo. Partirà la procedura di configurazione di Face ID, durante la quale dovremo piegare la mascherina che indossiamo per mostrare mezza faccia alla volta. A volte servono più tentativi e con le mascherine più complesse e coprenti è più difficile, ma vale la pena provarci.