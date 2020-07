IPad Air 2020, caratteristiche top e prezzo mini

Un prezzo mini per caratteristiche top: questo è il compromesso che Apple ha raggiunto nella realizzazione del suo iPad Air. Dopo anni di produzione e vendita di soli top di gamma, Apple ha lanciato il suo telefono “lowcost” iPhone SE e ora sembra voler seguire la stessa strategia con un tablet iPad Air più economico.

Nel caso dell’iPhone SE, non si può parlare propriamente di lowcost: lo smartphone infatti costa circa 500 euro, ma ha rappresentato una svolta di Apple nell’apertura a un mercato differente e a una clientela diversa. Anche con iPad Air, Apple sarebbe pronta a puntare su un’altra fetta di mercato, introducendo così un tablet dal prezzo “mini” di 399 dollari, circa 350 euro al cambio attuale con l’euro in Italia. Nonostante il prezzo contenuto, iPad Air offre delle caratteristiche decisamente elevate: una CPU ad alte prestazioni, uno schermo da 10.8 pollici e 64 GB di memoria interna.

iPad Air, le caratteristiche

Stando ai rumors rivelati da DigiTimes, lo schermo di iPad Air 2020 sarà da 10.8 pollici, quindi più grande rispetto alla precedente versione da 10.5 pollici. Il tablet di Apple sarà equipaggiato con una CPU con ottime prestazioni, molto probabilmente un A12 Bionic. Per quanto riguarda la memoria interna, gli utenti avranno a disposizione ben 64 GB. Queste al momento le uniche specifiche disponibili.

iPad Air, prezzo e data di rilascio

Il nuovo iPad Air ridefinisce la strategia di Apple sui prezzi, dopo il successo già riscontrato nell’introduzione di dispositivi più convenienti con l’iPhone Xr e l’iPhone SE. Abbassando i prezzi, ma garantendo sempre la stessa qualità, diventa così abbordabile anche per una nuova fascia di clientela. Per questo motivo, l’iPad Air 2020 potrebbe costare 399 dollari, che al tasso di cambio in Italia sarebbero 350 euro. Apple potrebbe decidere di mantenere il prezzo sotto i 400 euro anche in Italia. Al momento non c’è ancora una data di lancio, ma il tablet di Apple dovrebbe arrivare entro la fine del 2020. Non resta che attendere per sapere la data del rilascio e le caratteristiche nel dettaglio.