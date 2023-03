IPad Air, col sconto di oggi diventa un affare: da comprare subito

Nella variegata famiglia di Apple iPad ce ne è uno che è il perfetto trait d’union tra l’iPad "normale" e la versione Pro. Prende il meglio dei due dispositivi e li fonde in unico tablet super versatile pensato sia per un uso professionale sia per un utilizzo da "divano" per giocare o vedere film e serie TV. Stiamo parlando dell’iPad Air, arrivato oramai alla quinta generazione e diventato con il passare del tempo sempre più centrale nell’ecosistema Apple. L’ultima versione è stata lanciata sul mercato lo scorso anno e beneficia di tutti i grandi passi in avanti fatti dall’azienda di Cupertino in questi anni, a partire dall’ottimizzazione lato software (a bordo troviamo il sistema operativo iPadOS) fino ad arrivare alle performance. E proprio sulle prestazioni l’iPad Air basa il suo successo: sull’ultima versione troviamo il super processore Apple M1, lo stesso presente anche su alcuni MacBook.

La buona notizia di oggi riguarda il prezzo a cui lo troviamo. Infatti, l’iPad Air 2022 è disponibile su Amazon con un interessante "sconto IVA" che fa risparmiare quasi 150€ sul prezzo di listino. Si tratta di un prezzo vicinissimo al minimo storico che la fa diventare super interessante. Una promo che però non ha una data di scadenza e potrebbe terminare da un momento all’altro visto l’eccezionale sconto a cui è disponibile. Quindi, se avete intenzione di acquistare un dispositivo utile sia a lavoro sia quando tornate a casa, l’iPad Air di quinta generazione è quello che fa per voi.

iPad Air: la scheda tecnica

L’iPad Air è la soluzione ideale per tutti coloro che sono alla ricerca di una valida alternativa al PC portatile, senza spendere una cifra elevatissima. L’ultima versione lanciata sul mercato e che oggi troviamo in offerta speciale su Amazon si è rinnovata e somiglia sempre più all’iPad Pro.

Il peso e lo spessore contenuto sono solo il biglietto da visita dell’iPad Air. All’interno del guscio in alluminio, infatti, troviamo il chip Apple M1 (lo stesso montato da iPad Pro e diversi modelli di Macbook), capace di assicurare performance di altissimo livello senza incidere troppo sui consumi. Il display Liquid Retina da 10,9 pollici ha una risoluzione molto elevata e puoi lavorare o vedere un film in qualsiasi situazione, anche sotto la luce del sole. L’ampia gamma cromatica fa sì che le immagini siano vivide e realistiche come non mai, mentre la tecnologia True Tone adatta luminosità e impostazioni del colore in base alla luce dell’ambiente in cui ci troviamo.

La compatibilità con Apple Pencil e le tastiere smart della casa di Cupertino permettono poi di utilizzare l’iPad Air a mo’ di ultrabook: sarà come avere un portatile ultrasottile e super leggero sempre con sé. Non mancano delle super fotocamere anteriori e posteriori che ti permettono di fare videochiamate di lavoro sempre perfette, anche grazie alla funzione di inquadratura automatica. Chiudiamo con la batteria dell’iPad Air 2022 che ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi.

iPad Air in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Calo di prezzo e minimo storico pareggiato per l’iPad Air. Oggi lo troviamo a un prezzo di 649€, con uno sconto del 18%. Un’ottima promo considerando che si tratta di un dispositivo Apple e sappiamo molto bene come sia complicato trovarli in offerta. Il risparmio è di circa 150€ e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio messo a disposizione da Cofidis che si attiva direttamente nella fase di check-out. Come per tutti i prodotti Apple venduti sul sito di e-commerce, la spedizione e la consegna sono curati direttamente da Amazon e avviene in tempi rapidissimi. Per fare il reso si hanno a disposizione 30 giorni di tempo.

L’iPad Air è disponibile in diverse colorazioni.

