IPad Air, il prezzo crolla e diventa un affare per tutti

L’iPad Air è una delle versioni più interessanti del tablet dell’azienda di Cupertino. È il trait d’union tra il modello "base" e l’iPad Pro, da cui riprende alcune funzionalità e caratteristiche. Un dispositivo super versatile che si adatta a tantissimi utilizzi differenti: lo puoi sfruttare per vedere film e serie TV sul divano o mentre sei in viaggio, oppure lo puoi usare per lavorare collegando una tastiera portatile o l’Apple Pencil. A tutto questo bisogna aggiungere anche il super processore Apple M1, lo stesso presente su alcuni modelli di MacBook.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui di seguito:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

-> Clicca qui OfferteDcasa -> Clicca qui.

Un tablet che punta molto anche sul rapporto qualità-prezzo e che oggi diventa eccezionale grazie allo sconto top che troviamo su Amazon. Infatti, è disponibile con uno sconto "IVA" del 18% e si risparmiano quasi 150€ sul prezzo di listino. Si tratta del minimo storico e di uno dei migliori prezzi di tutto il web. Essendo un prodotto dell’azienda di Cupertino è una promo molto interessante: il prezzo è vantaggioso e anche ad anni di distanza lo si riesce a vendere a cifre elevate.

iPad Air – grigio

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram

iPad Air: la scheda tecnica

Non un semplice tablet. L’iPad Air è uno dei dispositivi portatili che più si avvicina a un PC, soprattutto per quanto riguarda le prestazioni. Il merito è anche del all’Apple Pencil di seconda generazione e all’Apple Magic Keyboard. Con questi due accessori l’iPad Air si trasforma nel compagno di lavoro ideale. A bordo è presente il sistema operativo iPadOS pensato appositamente per i tablet di Cupertino. Troviamo funzioni e app pensate appositamente per l’iPad e che lo rendono un dispositivo ancora più potente.

A gestire il tutto troviamo il processore Apple M1, lo stesso chip che troviamo anche in alcune versioni di MacBook. Un processore potente e che assicura prestazioni fulminee, anche grazie all’aiuto del machine learning. È possibile utilizzare qualsiasi applicazione senza paura di rallentamenti, anche quelle per l’editing video e fotografico. Lo schermo è un altro punto forte del tablet: troviamo un display Liquid Retina da 10,9" con un’ampia gamma cromatica P3 e tecnologia True Tone che bilancia automaticamente il bianco per la massima resa visiva.

Per renderlo un ottimo compagni di lavoro, Apple ha dotato l’iPad Air di un comparto fotografico pensato appositamente per la vita di tutti i giorni. La fotocamera frontale ha l’autofocus automatico che segue il tuo viso, in modo che le videochiamate di lavoro siano sempre perfette. La fotocamera posteriore, invece, è da 12MP ed è ultra-grandangolare ed è in grado di scansionare automaticamente i documenti. Una soluzione pensata appositamente per coloro che lo vogliono utilizzare per fare le videochiamate di lavoro.

iPad Air in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Offerta eccezionale per l’iPad Air. Il tablet Apple è disponibile su Amazon a un prezzo di 649,99€, con uno sconto di ben il 18% rispetto a quello di listino. Per il dispositivo si tratta del minimo storico (pareggiato) e anche di uno dei migliori prezzi di tutto il web, a cui aggiungere le garanzie offerte dal sito di e-commerce, tra cui la possibilità di effettuare il reso fino a 30 giorni dall’acquisto. C’è anche la possibilità di pagarlo in 5 rate da 130€ al mese a tasso zero (il servizio si attiva nella pagina prodotto).

iPad Air – grigio

iPad Air – azzurro

iPad Air – galassia

iPad Air – rosa

iPad Air – viola

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram