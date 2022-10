IPad Air al minimo storico: a questo prezzo è un affare

Da pochissimi giorni Apple ha presentato la nuova generazione di iPad Pro e di iPad "normale", dispositivi che vanno a occupare fasce di mercato differenti. L’iPad Pro è pensato soprattutto per chi utilizza il dispositivo per lavorare, mentre l’iPad è ottimo per l’intrattenimento e per la creazione di contenuti. Come capita spesso in questi casi, l’uscita di nuovi modelli porta a un abbassamento dei prezzi di quelli già presenti sul mercato. Ed è quello che è successo con l’iPad Air, tablet top di gamma che si posiziona esattamente a metà tra l’iPad Pro (da cui prende molte caratteristiche) e l’iPad "normale".

Oggi su Amazon troviamo una super offerta che riguarda la versione Wi-Fi + Cellular (può, quindi, connettersi autonomamente a Internet utilizzando una scheda SIM) con 64GB di memoria interna. L’iPad Air di quinta generazione (l’ultima lanciata sul mercato da Apple) è in promo con uno sconto del 19% che fa risparmiare quasi 200€ sul prezzo di listino. Si tratta del minimo storico e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero. Una promo molto interessante da cogliere al volo: grazie alla compatibilità con l’Apple Pencil e la Magic Keyboard si trasforma velocemente in un computer portatile.

iPad Air: la scheda tecnica

L’iPad Air è la soluzione ideale per tutti coloro che sono alla ricerca di una valida alternativa al PC portatile, senza spendere una cifra elevatissima. L’ultima versione lanciata sul mercato e che oggi troviamo in offerta speciale su Amazon si è rinnovata e somiglia sempre più all’iPad Pro.

Tra le componenti in comune tra i due tablet c’è il processore Apple M1, lo stesso chip che troviamo anche in alcune versioni di MacBook. Un processore molto potente e che assicura prestazioni fulminee, anche grazie all’aiuto del machine learning. È possibile utilizzare qualsiasi applicazione senza paura di rallentamenti, anche quelle per l’editing video e fotografico. Lo schermo è un altro punto forte del tablet: troviamo un display Liquid Retina da 10,9" con un’ampia gamma cromatica P3 e tecnologia True Tone che bilancia automaticamente il bianco per la massima resa visiva.

Per renderlo un ottimo compagni di lavoro, Apple ha dotato l’iPad Air di un comparto fotografico pensato appositamente per la vita di tutti i giorni. La fotocamera frontale ha l’autofocus automatico che segue il tuo viso, in modo che le videochiamate di lavoro siano sempre perfette. La fotocamera posteriore, invece, è da 12MP ed è ultra-grandangolare ed è in grado di scansionare automaticamente i documenti.

Documenti che possono essere lavorati facilmente grazie al supporto all’Apple Pencil di seconda generazione e all’Apple Magic Keyboard. Con questi due accessori l’iPad Air si trasforma nel compagno di lavoro ideale. A bordo è presente il sistema operativo iPadOS pensato appositamente per i tablet di Cupertino. Troviamo funzioni e app pensate appositamente per l’iPad e che lo rendono un dispositivo ancora più potente.

iPad Air in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo l’iPad Air (quinta generazione) in offerta a un prezzo di 799€ grazie allo sconto del 19% che troviamo su Amazon. Si tratta di uno sconto molto interessante, soprattutto perché riguarda un prodotto Apple che, come sappiamo bene, è già complicato trovare in offerta. Acquistandolo oggi si risparmiano quasi 200€ e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 159,80€. Il tablet è già disponibile in magazzino e la consegna avviene in tempi piuttosto rapidi. C’è anche la possibilità di effettuare il reso gratuito fino a un massimo di 30 giorni.

