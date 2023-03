IPad Air, lo sconto è imperdibile: non è mai stato così economico

Leggenda vuole che uno dei primi giornalisti che testò la prima generazione lo gettò nella spazzatura nascosto in una catasta di vecchi giornali senza accorgerse, tanto era leggero. Che si tratti di una verità o una boutade, poco importa: l’iPad Air spicca realmente per le proprie dimensioni e peso contenuti.

Il più leggero tra i tablet della Casa di Cupertino stupisce anche per la potenza di calcolo e versatilità. Nonostante sia sottilissimo e leggerissimo, infatti, non obbliga a nessun compromesso sul fronte dell’usabilità. Che vogliate utilizzarlo per giocare, rispondere alle email, aggiornare i social o lavorare poco importa: l’iPad Air vi permetterà di fare tutto ciò (e molto altro ancora) senza rallentamenti di alcun genere- L’offerta top di oggi, poi, lo rende più conveniente che mai: non è mai costato così poco.

iPad Air scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

La prima cosa che colpisce dell’iPad Air 2020 in offerta su Amazon sono, ovviamente, dimensioni e peso. Il tablet è spesso appena 6 millimetri e pesa meno di mezzo chilogrammo (460 grammi, a esser precisi): un vero e proprio peso piuma che non ha però limitazioni sul fronte delle performance.

All’interno del guscio in alluminio trova spazio il chip A14 Bionic, più veloce del 40% rispetto ai SoC della generazione precedente. Un vero e proprio "mostro" di potenza, che potrete utilizzare per fare un po’ di tutto: dai videogame all’editing fotografico, passando per presentazioni, fogli di lavoro, documenti di testo e addirittura il montaggio video. Il display Liquid Retina da 10,9 pollici fa il resto, assicurando un’ottima visibilità in qualunque condizione di luce e un’ampissima gamma cromatica, per immagini dettagliate e più reali che mai.

Il modello in offerta su Amazon ha una memoria da 64 gigabyte e offre connettività WiFi 6 e rete cellulare 4G. Sarà sufficiente attivare una eSIM per poter lavorare in mobilità senza timori: per scaricare email, scambiare file e navigare online non dovrete essere necessariamente connessi all’hotspot del vostro smartphone. La batteria garantisce fino a 10 ore di autonomia con navigazione Wi-Fi (scendono a 9 con la rete mobile attiva).

iPad a rate senza interessi su Amazon: offerta, rate e prezzo finale

Come accennato inizialmente, acquistare l’iPad Air su Amazon non è mai stato così conveniente come oggi. E per una doppia serie di ragioni. Da un lato lo sconto del 18% che permette di risparmiare 140 euro sull’iPad Air con connettività Wi-Fi e cellulare. Gli iscritti ad Amazon Prime possono poi scegliere di pagare a rate senza interessi e senza spese di istruttoria. Basta scegliere questa modalità di pagamento prima di aggiungere il prodotto al carrello e seguire poi il normale processo di acquisto. In questo modo l’iPad Air costa 129,80 euro al mese per cinque mesi.

