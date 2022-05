IPad Mini, l'offerta è imperdibile: sconto mai visto prima su Amazon

L’iPad Mini è il tablet per il lavoro in mobilità per eccellenza. Il più piccolo dei tablet della casa di Cupertino racchiude tutta la potenza e tutte le funzionalità dei “fratelli maggiori" in un factory form decisamente compatto e leggero. Grazie alla connettività WiFi 6 e al 5G, infatti, scaricare file, leggere la posta elettronica e lavorare su documenti di ogni tipo ovunque ci si trovi: in ufficio, sui mezzi pubblici o addirittura in spiaggia.

Per questo motivo gli amanti dello smart working non devono lasciarsi sfuggire l’offerta odierna di Amazon. Grazie a uno sconto top, infatti, il prezzo dell’iPad Mini di sesta generazione – lanciato in pompa magna dalla casa di Cupertino nel settembre 2021 – tocca il prezzo più basso di sempre.

iPad Mini WiFi+Cellular: caratteristiche e funzionalità

L’iPad Mini in offerta su Amazon raccoglie il meglio delle tecnologie della casa di Cupertino in un “factory form" a metà strada tra un iPhone Max e un iPad Pro. Sotto il display Liquid Retina da 8,3 pollici (risoluzione 2266×1488 pixel e densità di pixel di 326 ppi) trova infatti spazio il SoC A15 Bionic con architettura a 64 bit e Neural Engine da 16 core (lo stesso montato dalla gamma iPhone 13 e dall’iPhone SE di terza generazione, per intendersi) supportato da 4 gigabyte di RAM e 64 gigabyte di spazio d’archiviazione.

L’iPad Mini 2021 in offerta su Amazon, poi, dispone sia del WiFi 6 sia del 5G (con scheda SIM fisica): sarà così possibile navigare al massimo della velocità sia quando ci si trova in un’area coperta da segnale Wi-Fi (come in casa o in ufficio) sia quando si è in giro per svago o lavoro. Nella parte posteriore trova spazio una fotocamera con sensore da 12 megapixel e Focus Pixel, che consente di scattare immagini più luminose e nitide. La fotocamera frontale con risoluzione da 12 megapixel e angolo di visuale da 122° consente invece di effettuare videochiamate dalla qualità cristallina: grazie alla funzionalità Inquadratura automatica, le app per videocall saranno in grado di mantenere l’utente sempre al centro dell’inquadratura.

Il tutto in un factory form estremamente compatto: largo 13 centimetri e lungo (quasi) 20 centimetri, l’iPad Mini di sesta generazione può essere tenuto senza troppi problemi con una sola mano, facilitando così il lavoro in mobilità. Lavorare seduti sulla metro o in piedi sull’autobus, insomma, non sarà più un’impresa ardua.

iPad Mini in offerta su Amazon: sconto e prezzo

Sono ben quattro le versioni di iPad Mini di sesta generazione in offerta su Amazon. Lo sconto dell’11% sul prezzo di listino è infatti valido su tutte e quattro le colorazioni (grigio siderale, galassia, rosa e viola), con il prezzo che crolla a 649,00 euro, minimo storico mai fatto registrare sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza. Allo sconto, poi, si aggiunge la possibilità di pagare l’iPad Mini da 64 GB a rate senza interessi.

Gli utenti Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai propri mezzi di pagamento possono infatti usufruire del servizio “Paga a rate" del gigante dell’e-commerce: sarà così possibile comprare l’iPad in 5 rate senza interessi e senza costi di istruttoria (129,80 euro al mese per cinque mesi).

iPad Mini grigio siderale da 8,3 pollici, WiFi+Cellular

iPad Mini galassia da 8,3 pollici, WiFi+Cellular

iPad Mini rosa da 8,3 pollici, WiFi+Cellular

iPad Mini viola da 8,3 pollici, WiFi+Cellular