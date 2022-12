IPad mini al minimo storico: l’offerta di oggi è irrinunciabile

Con la sesta generazione di iPad mini il salto in avanti è stato impetuoso. Dopo alcuni anni di pausa, Apple ha rilanciato sul mercato la versione più piccola del suo tablet che tanto successo ha avuto negli anni passati. Una nuova versione completamente rivoluzionata, con uno schermo leggermente più grande (ma le dimensioni del dispositivo restano pressoché le stesse grazie a cornici molto sottili e a bordi stondati), un processore ultra-performante (lo stesso che troviamo sull’iPhone 13) e fotocamere versatili, ottime sia per scattare immagini, fare videochiamate di lavoro e scansionare documenti.

Oggi troviamo l’iPad mini anche in offerta a un super prezzo. Il merito è dello sconto del 15% che ci fa risparmiare ben 100€ sul prezzo di listino e lo fa scendere al minimo storico dell’ultimo periodo. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero. Si tratta di un’ottima promo per un dispositivo Apple di ultima generazione e che permette di fare veramente tantissime cose differenti. Non fatevi scappare questa opportunità.

iPad mini: la scheda tecnica

Il bollino "Amazon’s choice" che troviamo sul sito di e-commerce testimonia la bontà di questo dispositivo. Nonostante le dimensioni mini, si tratta a tutti gli effetti di un iPad dalle prestazioni elevate, maggiori anche rispetto a quelle dell’iPad "normale". Vediamo nel dettaglio le caratteristiche.

L’iPad mini ha uno schermo Liquid Retina da 8,3" con tecnologia True Tone per il bilanciamento del bianco, un’ampia gamma cromatica P3 e una riflettenza minima che rende i testi nitidi in qualsiasi situazione. Come processore troviamo l’ottimo A15 Bionic, lo stesso presente sull’iPhone 13 e che assicura prestazioni elevatissime. I 64GB di memoria interna sono sufficienti per salvare documenti di lavoro, immagini e video.

Il tablet è veramente versatile: lo si può utilizzare sia per svago (vedere film, serie TV, giocare) sia per lavorare. Le dimensioni sono perfette per essere portato in giro senza troppi problemi e supporta anche l’Apple Pencil che si attacca magneticamente su un lato, in modo da non perderla mai. Con il pennino puoi dare sfogo alla tua creatività e utilizzare le tante app di disegno.

Ottimo anche il comparto fotografico. Nella parte frontale è presente un sensore ultra-grandangolare da 12MP pensato appositamente per le videochiamate e con inquadratura automatica. Il sensore grandangolare posteriore è sempre da 12MP e ha un diaframma ampio per foto brillanti. Ha anche il flash True Tone per scansionare facilmente i documenti.

A bordo troviamo l’ottimo sistema operativo iPadOS 16 pensato appositamente per i tablet, con funzioni e applicazioni ad hoc. La batteria assicura un’autonomia con cui si arriva a fine giornata senza problemi.

iPad mini in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo l’iPad mini di sesta generazione, l’ultima lanciata sul mercato da Apple, in offerta a un prezzo di 559€, con uno sconto del 15% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto è di 100€ e lo puoi pagare anche a rate a tasso zero: 5 rate da 111,80€ al mese. Il prodotto viene venduto e spedito da Amazon e per la consegna bisogna aspettare pochissimo, anche meno di ventiquattro ore (dipende dall’orario in cui fate l’ordine). Per il reso c’è tempo fino al 31 gennaio 2023. Per un prodotto Apple di ultima generazione, si tratta di un’offerta davvero interessante.

