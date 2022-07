IPad, minimo storico imperdibile: prezzo mai visto prima

Il Prime Day è oramai alle porte e su Amazon cominciano ad arrivare delle offerte in anteprima davvero interessanti e che riguardano anche prodotti che solitamente non troviamo in promozione. Stiamo parlando proprio dei dispositivi Apple che, come sappiamo molto bene, sono sempre a prezzo pieno e difficilmente calano anche dopo diversi mesi dall’uscita sul mercato. Oggi, però, è un giorno fortunato e troviamo l’iPad di nona generazione, l’ultima versione lanciata dall’azienda di Cupertino, in offerta sul sito di e-commerce con uno sconto "Iva", cioè il 22% in meno rispetto al prezzo di listino. Parlando di soldi, acquistandolo oggi si risparmiano quasi 100€ sul prezzo di listino e lo puoi pagare anche a rate a tasso zero.

L’iPad di nona generazione è il modello "classico", l’evoluzione della prima versione lanciata da Steve Jobs. Con il passare degli anni è anche diventato il modello più economico tra quelli Apple, il che lo rende ancora più interessante. Questa versione dell’iPad è pensata per coloro che utilizzano il tablet soprattutto per svago e per passare del tempo vedendo le proprie serie TV preferite oppure qualche film. Ma il dispositivo è molto versatile e utilizzando i giusti accessori diventa anche un ottimo compagno per il lavoro da remoto o mentre si è in viaggio.

iPad: le caratteristiche tecniche

La classica qualità Apple a un prezzo decisamente inferiore rispetto agli altri dispositivi della mela morsicata. La nona generazione dell’iPad, l’ultima prodotta da Apple, fa un deciso salto in avanti rispetto al passato, sia sotto il punto di vista delle performance sia della versatilità. Lo si può utilizzare per fare tutto e il merito è anche del processore A13 Bionic che ha una grande potenza di calcolo e non si blocca neanche con le app più pesanti.

L’iPad monta un display Retina da 10,2" con colori realistici e molto vividi. Il merito è anche della tecnologia True Tone che regola la temperatura del colore in base alla luce esterna in modo da non affaticare gli occhi. Essendo un dispositivo versatile lo si può utilizzare anche per fare le call di lavoro grazie alla fotocamera frontale da 12MP con ultra-grandangolo. La fotocamera posteriore, invece, è da 8MP.

Il tablet è compatibile anche con l’Apple Pencil e con la Smart Keyboard e si trasforma in un vero mini-PC portatile. A bordo troviamo anche il sistema operativo iPadOS con funzionalità pensate appositamente per il tablet. La batteria assicura un’autonomia per tutto il giorno.

iPad 2021 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Calo di prezzo e minimo storico per l’iPad di nona generazione: oggi lo troviamo in offerta a un prezzo di 303,41€ con uno sconto "IVA" del 22% che fa risparmiare quasi 100€ sul prezzo di listino. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 60,69€ al mese. Il prodotto viene venduto e spedito direttamente dal sito di e-commerce; quindi, arriva nel giro di pochissimi giorni. Se avete dei dubbi sull’acquisto dovete sapere che avete ben 30 giorni per fare il reso in modo gratuito (vi verranno restituiti tutti i soldi nel caso).

iPad nona generazione – argento

iPad nona generazione – grigio siderale