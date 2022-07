IPad, il prezzo è in discesa: minimo storico e sconto esagerato

Questo mese di luglio si chiude con una super offerta per un dispositivo Apple. Stiamo parlando dell’iPad di nona generazione, il modello più economico tra quelli disponibili in commercio, che oggi troviamo al minimo storico con uno sconto del 23% che fa risparmiare quasi 100€ sul prezzo di listino. Per la prima volta il tablet di Cupertino scende sotto la soglia dei 300€ e diventa un vero best buy. Per un dispositivo Apple con queste caratteristiche e qualità tecniche si tratta veramente di un super prezzo.

iPad nona generazione

L’iPad di nona generazione è uno degli ultimi modelli lanciati da Apple e si caratterizza per un ottimo schermo molto ampio e con ottimi colori e con funzionalità che si adattano sia a un utilizzo casalingo (vedere serie tv, film, leggere libri) sia lavorativo (è compatibile con l’Apple Pencil ed è possibile collegare una tastiera per trasformarlo in un mini-PC portatile). Il mercato dei tablet non è riuscito mai a decollare, ma l’iPad "base" resta uno dei dispositivi più apprezzati dell’azienda di Cupertino. Il rapporto qualità-prezzo è veramente elevato.

iPad: la scheda tecnica

Non sarà potente come un iPad Pro, ma il suo lo fa più che bene. Se siete alla ricerca di un dispositivo leggero, maneggevole, facile da utilizzare soprattutto quando si è in viaggio, senza dover spendere una cifra che si avvicina ai 1.000€, l’iPad di nona generazione è quello che fa per voi.

Il tablet ha un display Retina da 10,2", perfetto sia per guardare le proprie serie TV preferite sia per lavorare e sfruttare al meglio le app dedicate al lavoro e alla creatività. Inoltre, è dotato di tecnologia True Tone che regola in automatico la luminosità del display in base alla luce esterna. A bordo troviamo il processore A13 Bionic con il supporto dell’intelligenza artificiale che permette di utilizzare tutte le funzioni di iPadOS e pensate esclusivamente per il tablet. Lo spazio di archiviazione è da 64GB. La versione in offerta è quella con solo connessione Wi-Fi.

Buono anche il comparto fotografico che permette di fare call di lavoro senza dover utilizzare accessori esterni. E con FaceTime si possono chiamare i propri amici senza dover utilizzare lo smartphone. Rispetto ai modelli precedenti, l’iPad di nona generazione supporta anche l’Apple Pencil e le tastiere. In questo modo lo si trasforma in un vero PC ed è molto più semplice lavorare sui documenti di lavoro o utilizzare le app per la creatività.

Chiudiamo con la batteria che si conferma una garanzia: dura più di un giorno anche mettendo sotto stress il tablet.

iPad in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo l’iPad di nona generazione, l’ultima lanciata sul mercato da Apple, in offerta a un prezzo di 299€ grazie allo sconto del 23% che fa risparmiare quasi 100€ sul prezzo di listino. Per il tablet dell’azienda di Cupertino si tratta anche del prezzo più basso di sempre su Amazon. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 59,80€ al mese. Il dispositivo è venduto e spedito direttamente dal sito di e-commerce e per la consegna bisogna aspettare pochissimi giorni.

iPad nona generazione