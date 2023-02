IPad, prezzo mai visto prima: oggi è un vero affare

Se l’iPhone è il dispositivo che ha fatto entrare Apple in una nuova dimensione, l’iPad è quello che aperto un mercato tutto nuovo, quello dei tablet. E fin dal lancio del primo modello, l’iPad è stato un vero punto di riferimento per l’intero settore. Con gli anni abbiamo visto il lancio di nuovi dispositivi e nuove versioni, ma la versione "normale" dell’iPad resta sempre quella più amata e ricercata, anche perché il prezzo è veramente alla portata di tutti. Soprattutto quando la troviamo in offerta come capita oggi: su Amazon è in promo speciale l’iPad di nona generazione con uno sconto del 21% che fa scendere il prezzo al minimo storico dell’ultimo periodo. Meno di 350€ per un tablet versatile e che si adatta a qualsiasi utilizzo.

L’iPad di nona generazione è sul mercato da oramai quasi un annetto, ma "l’età" non si fa sentire. È ancora scattante, anche grazie ai continui aggiornamenti rilasciati da Apple. Ottimo processore, schermo da 10,2 pollici con cui fare veramente di tutto e anche la possibilità di collegare l’Apple Pencil e la Smart Keyboard e trasformarlo in un vero mini-Pc portatile. Insomma, il meglio della tecnologia Apple a un prezzo davvero concorrenziale: non approfittarne è un grosso errore.

iPad nona generazione: la scheda tecnica

Versatile. Basta questa parola per descrivere efficacemente l’iPad di nona generazione. Il tablet più iconico tra quelli lanciati da Apple è anche uno dei più economici e con il miglior rapporto qualità-prezzo. Ha tutte le caratteristiche che solitamente si cercano in un tablet lowcost, con l’aggiunta dell’affidabilità dell’azienda di Cupertino.

L’iPad di nona generazione si caratterizza per un display Retina da 10,2", dimensioni ideali per vedere film, serie TV oppure per lavorare su un progetto, su documenti di lavori o per disegnare. La tecnologia True Tone regola la temperatura del colore in base alle condizioni di luce in modo da non affaticare troppo gli occhi. A gestire il tutto troviamo il processore A13 Bionic con a supporto 64GB di memoria interna, quanto basta per installare app e per salvare documenti importanti.

L’iPad di nona generazione è anche un dispositivo per lavorare e lo si intuisce da alcune caratteristiche. Ad esempio la fotocamera frontale con inquadratura automatica che rende le videochiamate più coinvolgenti e resti sempre al centro della scena. Con la fotocamera posteriore grandangolare, invece, puoi dare libero sfogo alla tua creatività.

Come già detto, l’iPad è anche compatibile con la Smart Keyboard e l’Apple Pencil, due accessori che lo trasformano in un mini-PC pronto a tutto. La batteria è un altro dei punti forti: assicura un’autonomia fino a un giorno e non ti lascia mai a piedi. Il tablet viene anche costantemente aggiornato da Apple con nuove funzionalità pensate appositamente per il suo utilizzo. Cosa chiedere di più a un dispositivo del genere?

iPad nona generazione in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Calo di prezzo e ritorno al minimo storico. Da oggi troviamo in super promo l’iPad di nona generazione: su Amazon è disponibile a un prezzo di 349€ con uno sconto del 21%. Il risparmio netto è di 90€ e c’è anche la possibilità di pagarlo in 5 rate da 69,80€ al mese. Trattandosi di un dispositivo dell’azienda di Cupertino l’offerta è molto allettante. Il dispositivo è già disponibile nei magazzini del sito di e-commerce e per la consegna bisogna aspettare pochissimo, anche meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando si effettua l’ordine).

