IPad Pro 2022, sconto sconvolgente: mai visto a questo prezzo

In questo 2022 Apple ha rinnovato anche la sua lineup di tablet, lanciando la quarta generazione di iPad Pro, il modello più performante e pensato per un utilizzo lavorativo. Dispositivo con una scheda tecnica unica e che assicura performance elevatissime. Ad essere elevatissimo, oggi, è anche lo sconto che troviamo su Amazon. Il tablet, infatti, è in offerta con uno sconto eccezionale del 22% che fa risparmiare quasi 300€ sul prezzo di listino. Per un dispositivo Apple appena uscito sul mercato si tratta di un’offerta da cogliere al volo: potrebbe terminare da un momento all’altro.

L’iPad Pro 2022 è tra le migliori offerte di Amazon con uno sconto mai visto in precedenza. Dotato di un display Liquid Retina da 11 pollici, il tablet top di gamma della Casa di Cupertino è completo e versatile: può essere utilizzato per vedere serie TV e film tramite una delle tante app di streaming installabili; oppure per trascorrere decine di minuti di relax con i propri titoli videoludici preferiti. Allo stesso tempo, però, è un utile strumento di lavoro: l’ampio schermo e le funzionalità avanzate lo rendono a tutti gli effetti un sostituto di un PC portatile.

iPad Pro 2022 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Ultimo arrivato nella famiglia iPad, il Pro da 11 pollici è il connubio perfetto tra un dispositivo pensato per l’intrattenimento e un ultraportatile da lavoro. Il display Liquid Retina con ProMotion e TrueTone (risoluzione 2388×1668 pixel a 264 ppi) garantisce un’ampia gamma di colori e una visibilità perfetta in ogni condizione, anche sotto la luce diretta del sole.

All’interno del guscio in acciaio trova invece spazio il chip Apple M2, processore di ultima generazione montato anche dai MacBook lanciati nel corso dell’ultimo anno. Si tratta, dunque, di un dispositivo estremamente performante, grazie al quale potrete giocare e lavorare senza problemi. Grazie agli 8 gigabyte di memoria RAM (e ai 128 gigabyte di spazio d’archiviazione) sarà possibile eseguire anche le applicazioni più stressanti (come le app per il fotoritocco o il montaggio video).

Il tutto senza incidere sull’autonomia. La batteria ai polimeri di litio garantisce fino a 10 ore di utilizzo continuativo. E grazie alla ricarica veloce, potrete ottenere ore di utilizzo aggiuntivo tenendolo collegato per qualche decina di minuti a una presa della corrente.

Nella parte posteriore trova spazio un sistema fotografico composto da due obiettivi: un grandangolo da 12 megapixele un obiettivo ultra-grandangolare da 10 megapixel. Le immagini, tanto di giorno quanto di notte, sono sempre perfette.

Grazie al WiFi 6E e alla connettività 5G potrete poi lavorare ovunque vi troviate alla massima velocità. Non avrete problemi nel caricare video o immagini sui vostri profili social o inviare pesanti documenti di lavoro ai vostri colleghi.

iPad Pro 2022 a rate senza interessi su Amazon: sconto e prezzo finale



Il vantaggio di acquistare oggi l’iPad Pro da 11 pollici su Amazon è duplice. Allo sconto più alto mai visto prima sul tablet della Mela Morsicata si aggiunge anche la possibilità di pagare a rate a interessi 0 e senza spese di istruttoria. Ma procediamo con ordine.

L’iPad Pro 2022 è disponibile su Amazon al prezzo più basso di sempre: lo sconto del 22% sul listino fa scendere il prezzo a 989€, permettendo di risparmiare quasi 300 euro sul prezzo di listino. Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o di debito ai metodi di pagamento possono poi scegliere di pagare a rate senza interessi: in questo modo, l’iPad Pro da 11 pollici costa 198 euro al mese per 5 mesi.

