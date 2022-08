IPad Pro, offerta incredibile: minimo storico con sconto esagerato

Se si dovesse stilare una classifica tra i migliori tablet disponibili in questo momento sul mercato, l’iPad Pro occuperebbe sicuramente una delle prime tre posizioni, se non addirittura la prima. Il motivo di questo primato è presto detto: monta componenti di ultimissima generazione, alcune delle quali troviamo anche all’interno di alcuni computer Apple. E lo scopo dell’iPad Pro di ultimissima generazione (la quinta) è proprio quello di diventare un competitor dei PC. Schermo grande, processore potente, versatile e sempre pronto all’utilizzo. L’unico ostacolo è il prezzo di listino, molto elevato per essere un tablet.

Oggi, però, è il vostro giorno fortunato. Il tablet ultra top di Apple è in offerta al prezzo più basso di sempre grazie allo sconto del 18% che permette di risparmiare più di 200€. Per il tablet si tratta anche di una delle migliori offerte di tutto il web. E possiamo dire che al momento è anche una delle migliori promo che troviamo sul sito di e-commerce. Inoltre, c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione direttamente da Amazon.

iPad Pro da 12,9": le caratteristiche tecniche

L’ultima versione dell’iPad Pro è quella che più si avvicina all’idea di computer portatile. E non solo per le dimensioni generose (lo schermo è da ben 12,9"), ma anche per la potenza che riesce ad esprimere e per le funzionalità offerte. Vediamo nel dettaglio la scheda tecnica del tablet Apple.

Il claim pubblicitario scelto da Apple fa capire bene le potenzialità dell’iPad Pro: "il tablet con i super poteri". Ed è presto detto perché. L’iPad Pro, infatti, monta il processore Apple M1, lo stesso che troviamo anche su alcune versioni del MacBook Air. È possibile installare e utilizzare anche le app più pesanti, incluse quelle usate solitamente dai creativi e dai content creator. Lo strumento perfetto per chi lavora in mobilità e vuole avere sempre con sé un dispositivo leggero e compatto. Altra componente di livello superiore è lo schermo: il display Liquid Retina XDR da 12,9 pollici ha un contrasto elevatissimo eraggiunge picchi di luminosità di 1600 nits. E poi non mancano tecnologie evolute come il True Tone, il Pro Motion (con frequenza d’aggiornamento che arriva fino a 120Hz) e una gamma cromatica P3 molto ampia. La versione che troviamo in offerta ha 128GB di memoria interna e supporta la connessione Wi-Fi.

Per renderlo un dispositivo con cui poter lavorare senza nessun problema, Apple ha dotato l’iPad Pro anche di altre funzionalità utili. Nella parte frontale troviamo una fotocamera ultra-grandangolare da 12MP con inquadratura automatica, ottimizzata per le videochiamate e per FaceTime. Nella parte posteriore troviamo una fotocamera principale da 12MP, un sensore ultra-grandangolare da 10MP e un sensore LiDAR per sfruttare al meglio la realtà aumentata. Altro aspetto molto importante è il supporto all’Apple Pencil e alla Magic Keyboard con trackpad integrato.

iPad Pro da 12,9" in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Calo di prezzo drastico e minimo storico per l’iPad Pro da 12,9", il più grande e performante disponibile sul mercato (per il mondo Apple). Oggi lo troviamo a un prezzo di 999€, per la prima volta sotto la soglia psicologica dei 1.000€. Lo sconto è del 18% e si risparmiano ben 220€. Per essere un prodotto dell’azienda di Cupertino si tratta di un’ottima promozione. Inoltre, c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 199,80€ al mese. Il dispositivo viene venduto e spedito direttamente da Amazon e per la consegna bisogna aspettare pochissimi giorni.

iPad Pro