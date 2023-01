IPad Pro: finalmente lo sconto che tutti desideravano

I tablet top di gamma hanno dei prezzi da capogiro e chi ha visto i prezzi di iPad Pro negli ultimi anni lo sa ormai bene. Si tratta, nel caso del tablet di Apple, di prodotti di altissimo livello, con il meglio delle tecnologie disponibili, destinati (anche) al lavoro dei creativi professionisti. Nel caso dell’iPad, infatti, il suffisso "Pro" non è solo questione di marketing: è proprio un altro mondo.

Un mondo che costa, e anche parecchio, e che Apple non mette quasi mai in sconto. Per questo bisogna approfittare delle rare offerte su Amazon, come quella in corso su iPad Pro da 12,9 pollici in versione 2022, con connessione WiFi e 128 GB di memoria.

Apple iPad Pro 2022 -M2 – Versione WiFi 8/128 GB

iPad Pro 2022: caratteristiche tecniche

Come tutti i dispositivi Apple, anche l’iPad Pro 2022 ha un design basato veramente elegante e grazie ai materiali di altissima qualità (scocca e cornici sono in alluminio) riesce anche a tenere contenuto il peso: 682 grammi. Il processore a bordo in questa versione 2022 è l’Apple Silicon M2, un chip davvero potente e adatto a tutto: dal fotoritocco al video editing, passando per l’intrattenimento non c’è proprio nulla che oggi lo può mettere in crisi, anche grazie agli 8 GB di RAM e 128 GB di storage.

Il display Liquid Retina XDR misura 12,9 pollici ed è realizzato con la pregiata tecnologia mini LED, ha un refresh massimo di 120 Hz, picco di luminosità di 1.600 nit ed è compatibile con i formati video HDR10 e Dolby Vision.

Si tratta di un ottimo display, probabilmente il migliore disponibile su un tablet anche nel 2023. Trattandosi di un tablet adattissimo al lavoro, in particolare al lavoro di grafici, creativi e content creator di ogni tipo, c’è la compatibilità con il pennino Apple Pencil.

Le fotocamere posteriori del tablet sono due: il sensore principale da 12 MP e il sensore ultra grandangolare da 10 MP. A queste si aggiunge un sofisticato sensore LiDAR per mappare gli ambienti in 3D, che viene usato dalle app di realtà aumentata, anche da quelle professionali, con ottimi risultati. La fotocamera anteriore è un sensore da 12 MP, inserito nella cornice di uno dei lati corti del dispositivo, e ha la funzione Center Stage (l’inquadratura automatica durante le videochiamate).

Sofisticatissima anche la sezione audio, con cinque microfoni, quattro altoparlanti e certificazione Dolby Atmos. Un audio di questo livello serve certamente ai creator che lavorano con il videoediting ma, molto più semplicemente, è una goduria anche quando si vede un film.

La versione in offerta su Amazon ha la sola connessione WiFi 6, ma c’è anche una versione con SIM telefonica 5G, mentre tutti fli iPad Pro 2022 hanno la connessione Bluetooth 5.3, l’ultima versione di questo standard. Infine, la batteria ha una capacità da 10.758 mAh e la ricarica da 18W.

iPad Pro 2022: l’offerta Amazon

L’iPad Pro 2022 è uno dei prodotti di punta della casa di Cupertino e, di conseguenza, non stupisce affatto che abbia un prezzo stellare come le sue prestazioni: in versione WiFi con 128 GB di spazio di archiviazione costa ben 1469 euro. In questo momento, però, su Amazon è possibile risparmiare un po’ e comprarlo a 1.390 euro (-5%, -79 euro). Apple, si sa, non fa sconti a nessuno e quando ci pensa Amazon è meglio approfittarne.

