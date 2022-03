IPad Pro in offerta al minimo storico: a questo prezzo è da comprare subito

Fin dal lancio del primo iPad l’obiettivo di Apple era abbastanza chiaro: far diventare i tablet una valida alternativa ai computer portatili. Ci son voluti degli anni, diversi errori, ma alla fine l’azienda di Cupertino è riuscita nel suo intento e lo ha fatto grazie alla versione più potente del suo dispositivo: l’iPad Pro. L’ultima versione con schermo da 12,9" e processore M1 (lo stesso presente sui MacBook) non ha nulla da invidiare per potenza e potenzialità a un normale computer portatile. Il costo è logicamente molto elevato, ma quando si trovano delle offerte diventa un prodotto di cui non si può fare a meno.

E oggi è un giorno fortunato: l’iPad Pro da 128GB e schermo da 12,9" è in offerta al minimo storico. Il tablet di Apple è disponibile su Amazon a un prezzo di 999€ e con uno sconto del 18%. Per la prima volta l’iPad Pro di nuova generazione va sotto quota 1000€ e diventa un vero best buy di cui non si può fare a meno. E soprattutto diventa una validissima alternativa a un computer portatile: è leggero, facile da trasportare e supporta tantissime applicazioni/programmi che si utilizzano solitamente per lavoro. Inoltre, c’è anche la possibilità di pagarlo in 12 rate a tasso zero. Insomma, se state valutando l’acquisto di un nuovo computer per lavoro, tenete in considerazione questo iPad Pro: le prestazioni sono ottime ed è una validissima alternativa.

iPad Pro (quinta generazione): la scheda tecnica

Un tablet che sembra un PC e che in moltissimi casi offre prestazioni anche migliori. Questa frase sintetizza al meglio l’essenza dell’iPad Pro di quinta generazione, l’ultima versione lanciata sul mercato dall’azienda di Cupertino. La scheda tecnica del tablet Apple fa capire quanto questo dispositivo sia versatile e abbia raggiunto la propria maturità: è un ottimo compagno nella vita di tutti i giorni, sia per lavorare, sia per vedere le proprie serie TV preferite o per divertirsi con i videogame. Vediamo nel dettaglio le caratteristiche.

L’iPad Pro in offerta su Amazon ha un display LiquidRetinaXDR da 12,9" con ProMotion, TrueTone e un’ampia gamma cromatica. Grazie al ProMotion la frequenza d’aggiornamento dello schermo arriva fino a 120Hz (varia in base alla tipologia di contenuto) e rende ancora più fluido l’utilizzo del dispositivo. Sotto la scocca trova posto il processore M1, lo stesso presente su diversi modelli di MacBook e MacBook Pro. Inutile dire che garantisce prestazioni elevatissime e che trasforma l’iPad Pro in un vero PC portatile.

Il modello di iPad Pro in offerta è quella con solo connessione Wi-Fi. Anche in questo caso a bordo troviamo quanto di meglio offra il mondo della tecnologia in questo momento: Wi-Fi 6 che garantisce una connessione ultraveloce. Apple non ha tralasciato il comparto fotografico. Sull’iPad Pro troviamo una doppia fotocamera posteriore con sensore grandangolo da 12MP e obiettivo ultra-grandangolare da 10MP. Nella parte frontale trova posto una fotocamera da 12MP perfetta per le videochiamate di lavoro.

La batteria garantisce un giorno di autonomia e si arriva a fine giornata senza troppi problemi. L’iPad Pro supporta anche degli accessori molto utili che lo rendono ancora più versatile: l’Apple Pencil, la Magic Keyboard e la Smart Keyboard Folio.

iPad Pro in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un’offerta da non farsi sfuggire per uno dei dispositivi più amati e ricercati del mondo Apple. Oggi troviamo in offerta al minimo storico l’iPad Pro da 12,9" a un prezzo di 999€, ben il 18% in meno rispetto a quello di listino. Per essere un prodotto dell’azienda di Cupertino si tratta di uno sconto molto elevato e rispetto al prezzo di lisino si risparmiano più di 200€. Inoltre, c’è la possibilità di acquistarlo a rate a tasso zero: 12 rate da 83,25€ al mese. Il dispositivo viene venduto e spedito direttamente da Amazon e per il reso ci sono a disposizione ben 30 giorni di tempo.

iPad Pro da 12,9 pollici