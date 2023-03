IPad Pro, l'offerta è sensazionale: sconto esagerato

Un tablet eccezionale a un prezzo eccezionale: su Amazon è possibile approfittare dell’incredibile sconto sull’iPad Pro di quarta generazione (Wi-Fi + Cellular), l’ultima versione rilasciata da Apple. Si tratta di un’offerta davvero invitante per uno dei tablet più interessanti del momento, che va ben oltre la definizione di "tablet" grazie alle sue prestazioni da vero e proprio computer portatile. La compatibilità con la Magic Keyboard e con l’Apple Pencil permette di utilizzarlo come sostituto del PC, con una scheda tecnica di alto livello: schermo Retina da 11" con colori brillanti, processore M2 all’avanguardia e una batteria che dura fino a fine giornata senza problemi. Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui di seguito: Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

Grazie allo sconto di oggi è possibile risparmiare 170€ sul prezzo di listino dell'iPad Pro 2022. In più, è possibile pagare anche a rate a tasso zero, usufruendo del servizio offerto da Amazon nella pagina prodotto. Se confrontato con altre offerte, lo sconto può sembrare poco allettante, ma si tratta sempre di un prodotto Apple di ultima generazione, ed è già complicato trovarlo in promo. iPad Pro: la scheda tecnica

Il tablet dalle prestazioni migliori. L’iPad Pro di ultima generazione è il modello più potente presente attualmente sul mercato, seguendo la filosofia Apple di offrire dispositivi esclusivi e versatili. Questo prodotto è pensato per essere utilizzato in tantissimi modi differenti, sia come un comodo tablet per il tempo libero che come strumento di lavoro. Grazie alle sue dimensioni compatte, alle prestazioni elevate e alla possibilità di connettere tastiera e Apple Pencil, l’iPad Pro diventa il miglior alleato per le attività quotidiane.

Il modello in offerta attualmente è quello Wi-Fi + Cellular, che è dotato di un modulo LTE che lo rende autonomo e sempre pronto ad essere connesso. Parlando delle caratteristiche tecniche, l’iPad Pro ha uno schermo Liquid Retina da 11 pollici con la tecnologia ProMotion (il refresh rate raggiunge i 120Hz, garantendo una fluidità di utilizzo senza precedenti), la tecnologia True Tone (che adatta automaticamente la luminosità in base all’illuminazione circostante per proteggere gli occhi), una vasta gamma cromatica e una luminosità massima di 600 nit. Tutto questo è gestito dal potente processore Apple M2, lo stesso presente in alcuni modelli di MacBook, che assicura elevate prestazioni all’iPad Pro.

La fotocamera del tablet si dimostra molto versatile, con una fotocamera anteriore da 12 MP con inquadratura automatica disegnata appositamente per le videochiamate di lavoro, mentre nella parte posteriore troviamo una doppia fotocamera da 12MP e 10MP dotata di sensore LiDAR, perfetta per qualsiasi situazione.

L’iPad Pro può essere collegato alla Magic Keyboard e all’Apple Pencil per trasformarsi in un vero e proprio mini computer, mentre la sua batteria è una garanzia di affidabilità e autonomia. Il sistema operativo presente è l’iPadOS, progettato appositamente per i tablet Apple, che ottimizza le app e migliora di molto la produttività. Insomma, si tratta di un dispositivo completo che soddisfa ogni esigenza a 360 gradi.

Sconto top per l’iPad Pro. Oggi lo troviamo su Amazon a un prezzo di 1099,99€, con uno sconto che permette di risparmiare 170€ sul prezzo di listino. C’è anche la possibilità di pagare in 5 rate a tasso zero da 220€ al mese. La disponibilità è immediata e la spedizione avviene nel giro di pochissimi giorni, anche meno di ventiquattro ore.

In promo troviamo anche la versione solo Wi-Fi. Lo sconto è sempre del 13%, ma il prezzo scende a 929€. Anche in questo caso c’è la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero.

