IPad Pro, il prezzo è bassissimo: mai così conveniente

Lanciato sul mercato sul finire del 2010, l’iPad ha conquistato rapidamente la più grossa fetta del mercato dei tablet. Con il passare degli anni e delle generazioni, il dispositivo della Mela Morsicata è stato perfezionato e, nella versione Pro, può essere considerato a tutti gli effetti un sostituto di un ultrabook. La scelta ideale per chi lavora in mobilità e cerca un dispositivo leggero da portare sempre con sé.

L’offerta di oggi sull’iPad Pro è di quelle da non lasciarsi scappare. Il tablet top di gamma della Mela Morsicata è infatti disponibile al prezzo più basso del web (minimo storico su Amazon). Non solo: l’iPad può essere comprato a rate senza interessi e senza spese di istruttoria. Una doppia promozione che rende il dispositivo della Casa di Cupertino conveniente come non mai.

iPad Pro 11 pollici, 256 gigabyte di memoria, grigio siderale

iPad Pro 11 pollici scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

L’iPad Pro è da tempo la scelta preferita per chi è alla ricerca di un’alternativa ancora "più portatile" rispetto agli ultrabook 2-in-1. Basta infatti scorrere la scheda tecnica dell’iPad Pro per rendersi conto che il tablet della Mela morsicata condivide molte caratteristiche tecniche con i Macbook. Un esempio su tutti: l’iPad Pro 2022 monta il chip Apple M2, lo stesso montato dai MacBook. Una CPU e una GPU estremamente performanti, che consentono di eseguire anche gli applicativi più pesanti, come quelli di foto editing e montaggio video.

Il display Liquid Retina da 11 pollici, poi, ha bisogno di ben poco presentazioni. Dotato della tecnologia ProMotion (con refresh rate da 120 Hz) e della tecnologia True Tone, garantisce un’ottima visibilità in qualunque condizione di luminosità esterna. L’ampia gamma cromatica, invece, regala immagini realistiche come non mai.

La connettività WiFi 6e fa sì che sia possibile navigare online ad alta velocità in casa, in ufficio e all’interno di locali pubblici. Scaricare e scambiare dati non sarà mai stato così veloce. La fotocamera frontale è perfetta per videochiamate di lavoro, mentre quella posteriore consente di realizzare scatti fotografici paragonabili a quelle di fotocamere digitali di media gamma. Compatibile con Apple Magic Keyboard e Apple Pencil, si trasforma facilmente in un vero e proprio computer portatile utilizzabile ovunque si vuole grazie all’autonomia da oltre 10 ore con singola carica.

iPad Pro a interessi 0 su Amazon: offerte, rate e prezzo finale

Come accennato inizialmente, la promozione di oggi su Amazon è duplice. Da un lato, l’iPad è disponibile al prezzo più basso del web grazie a uno sconto del 18% sul listino che fa scendere il prezzo a 982,70 euro. Il risparmio è considerevole: più di 200 euro rispetto al prezzo di lancio di quattro mesi fa.

A questo si unisce la possibilità di acquistarlo a rate, senza interessi e senza spese di istruttoria. Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito al proprio account possono scegliere la modalità di pagamento rateale prima di aggiungere il dispositivo al carrello. Così facendo lo pagheranno 196,54 euro al mese per cinque mesi.

