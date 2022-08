IPad Pro, prezzo in picchiata e minimo storico: miglior offerta di oggi

In questa calda settimana agostana non mancano le offerte bomba su Amazon. Sebbene milioni di italiani siano in vacanza o stanno per andarci, sul sito di e-commece troviamo alcuni prodotti top di gamma in offerta al minimo storico. Stiamo parlando dell’iPad Pro da 12,9", il modello più grande e avanzato tra quelli lanciati da Apple nell’ultimo anno. Non un semplice tablet, ma un dispositivo con caratteristiche avanzate e che non ha nulla da invidiare ai computer portatili (ai quali vuole fare concorrenza). Oggi l’iPad Pro di quinta generazione è in offerta con uno sconto del 17% che fa scendere il prezzo di ben 230€. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero.

L’iPad Pro da 12,9" non ha nulla da invidiare ai laptop, con i quali condivide anche alcune caratteristiche. Infatti, a bordo troviamo il processore Apple M1, lo stesso che troviamo sul MacBook Air. Il dispositivo è super versatile: tablet leggero e con dimensioni compatte, perfetto da mettere in borsa e da utilizzare mentre si è in viaggio; computer portatile collegando una tastiera e l’Apple Pencil. Insomma, può essere utilizzato sia la sera sul divano per vedere le proprie serie TV preferite, sia per lavorare mentre si è in treno o sui mezzi pubblici. E a questo prezzo, seppure elevato, è un vero affare.

iPad Pro da 12,9 pollici: la scheda tecnica

Un piccolo gioiello della tecnologia. L’iPad Pro contiene in pochissimo spazio componenti di ultima generazione che lo rendono il miglior tablet disponibile sul mercato. Ma come detto, il dispositivo dell’azienda di Cupertino non è solo un semplice tablet, ma all’occorrenza e con i giusti accessori può diventare anche uno strumento di lavoro.

Tutto questo è possibile anche grazie alla presenza del Display LiquidRetina XDR da 12,9" che assicura colori accesi e con un contrasto elevatissimo. Inoltre, supporta il meglio delle tecnologie sviluppate da Apple: il True Tone che calibra il bianco in base alla luce esterna, un’ampia gamma cromatica P3 e il Pro Motion, ossia una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz e che si adatta alla tipologia di contenuto e che rendo l’iPad Pro ancora più fluido. Sotto la scocca trova posto il chip Apple M1, il primo prodotto direttamente dall’azienda della mela morsicata e presente anche su diversi modelli di MacBook.

Apple ha migliorato anche il comparto fotografico, per rendere il tablet ancora di più uno strumento di lavoro. La fotocamera frontale è ultra-grandangolare e pensata appositamente per le video-call ed è ottimizzata per le chiamate con FaceTime. E anche i selfie sono bellissimi grazie alla modalità Ritratto. Nella parte posteriore troviamo una doppia fotocamera: grandangolare da 12MP e ultra-grandangolare da 10MP. E per concludere c’è anche lo scanner LiDAR per sfruttare al meglio le app per la realtà aumentata.

L’iPad Pro supporta due accessori fondamentali: la Magic Keyboard e l’Apple Pencil. Due compagni che trasformano il tablet in un vero computer portatile. L’altra arma segreta del dispositivo è la presenza del sistema operativo iPadOS, una derivazione di iOS, ma con funzionalità pensate appositamente per i tablet Apple.

iPad Pro in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo l’iPad Pro da 12,9" in offerta a 1099€, il prezzo più basso mai fatto registrare su Amazon e anche uno dei migliori di tutto il web. Lo sconto è del 17% e si risparmiano 230€ sul prezzo di listino. Può sembrare uno sconto basso, ma ricordiamo che si tratta di un dispositivo Apple top di gamma che si svaluta molto lentamente e anche tra alcuni anni lo potete rivendere a un ottimo prezzo. Inoltre, c’è la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 219,80€ al mese. Il tablet Apple è già disponibile e la consegna viene effettuata nel giro di pochissimi giorni. Per il reso si hanno a disposizione 30 giorni.

