IPad Pro, il prezzo è crollato: offerta mai vista su Amazon

Per molti – soprattutto chi è portato a lavorare in mobilità – si tratta di una serissima alternativa al PC portatile. Con la custodia-tastiera e il pennino smart (accessori opzionali), l’iPad Pro di Apple ha infatti ben poco da invidiare alla stragrande maggioranza dei laptop oggi in commercio. Sottile e leggero, può essere inserito all’interno di qualunque borsa o zaino e portato in giro con grande facilità.

L’ampio display LiquidRetina da 11 pollici e il potente SoC Apple M1 (lo stesso montato dagli ultimi computer portatili della casa di Cupertino) consentono poi di utilizzare il tablet in qualunque luogo ci si trovi e per qualunque task, dallo smart working al gaming. Insomma, un dispositivo estremamente versatile da non lasciarsi scappare assolutamente. Men che meno oggi, dal momento che l’offerta top di Amazon fa crollare il prezzo al punto più basso mai visto sinora sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza.

iPad Pro scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Come ci dice anche il nome, l’iPad Pro è il tablet top di gamma del produttore di Cupertino. Un dispositivo che, per caratteristiche e scheda tecnica, può sostituire un computer portatile senza grosse difficoltà.

L’iPad Pro in offerta su Amazon, nello specifico, è il modello con display LiquidRetina da 11 pollici (risoluzione 2388×1668 pixel e densità di 264 pixel per pollice), caratterizzato da un’ampia gamma cromatica che permette di riprodurre immagini luminose ed estremamente realistiche. Merito anche della tecnologia True Tone che, misurando luminosità e tonalità della luce ambientale, consente al sistema di adattare automaticamente le impostazioni del display della casa di Cupertino. In questo modo la resa grafica e visiva è sempre ottimale.

Sotto lo schermo trova spazio il chip Apple M1, lo stesso utilizzato da PC e laptop della casa californiana. Un processore estremamente potente, che di fatto mette a disposizione del tablet top di gamma la stessa potenza di calcolo di un normale computer. L’iPad Pro da 11 pollici può così essere utilizzato per creare e modificare documenti testuali o fogli di lavoro, montare video, giocare e navigare online. Insomma, tutte le operazioni che solitamente compiamo con il computer di lavoro. Grazie alla porta Thunderbolt/USB 4 sarà possibile collegare uno schermo e altre periferiche al dispositivo, utilizzandolo a tutti gli effetti come “rimpiazzo" di un laptop.

La connettività Wi-Fi 6 garantisce trasferimento di dati ad alta velocità, mentre la fotocamera frontale TrueDepth con ultra-grandangolo e Inquadratura automatica consente di realizzare videochiamate di lavoro (o con gli amici) di altissima qualità. Non va poi sottovalutato il sistema fotografico posteriore, composto da un sensore grandangolare da 12 megapixel e un ultragrandangolo da 10 megapixel.

A gestire il tutto troviamo il sistema operativo iPad OS, versione “personalizzata" e ottimazzata per tablet di iOS. Questo, insieme a una batteria particolarmente capiente, garantiscono un’autonomia particolarmente estesa. Arrivare a fine giornata, anche dopo un utilizzo intensivo, non sarà affatto problematico.

iPad Pro in offerta su Amazon: sconto e prezzo

Il tablet della Mela morsicata può essere acquistato su Amazon a un prezzo mai visto prima. Merito dello sconto del 17% sul listino che fa scendere il prezzo a 743 euro, minimo storico mai toccato sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza. Non solo: grazie ai pagamenti rateali di Amazon, si può comprare l’iPad Pro a rate a interessi 0 senza doversi rivolgersi a una finanziaria.

Gli utenti Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito ai metodi di pagamento possono infatti scegliere di pagare in cinque rate senza interessi e senza spese di istruttoria. L’iPad Pro in offerta su Amazon costa così 148,60 euro al mese per cinque mesi.

Apple iPad Pro di terza generazione, con display da 11 pollici e connettività Wi-Fi, 128 GB di memoria