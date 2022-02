L'iPad super carrozzato al prezzo minimo storico

A detta di tutti il nuovo iPad Pro con chip M1 è l’iPad migliore di sempre. Di sicuro è il più potente e il più bello da usare, grazie al display di tipo mini LED, ma resta anche uno dei più costosi, specialmente se si sceglie una configurazione di alto livello superiore a quella di base.

Ad esempio la versione con la SIM telefonica, per avere la connessione a Internet anche in mobilità e dove non c’è copertura WiFi. Ma anche se si sceglie un taglio di memoria superiore a quello base da 128 GB. Un ottimo modo per salvare capra e cavoli è prendere una configurazione ricca, ma in versione da 11 pollici invece che da 12,9 pollici. La variante 11 pollici, infatti, è più economica e più comoda da trasportare ma ha la stessa configurazione di quella più grande: chip M1 e schermo mini LED inclusi. Se poi è anche in sconto su Amazon, meglio ancora.

iPad Pro: la configurazione in offerta

L’iPad Pro oggi in offerta su Amazon è il modello da 11 pollici, con WiFi e cellulare 5G e 256 GB di memoria di archiviazione. Come tutti i nuovi iPad Pro ha uno schermo LiquidRetina con ProMotion, True Tone e tecnologia mini LED, semplicemente bellissimo da usare.

Ha anche potenza in abbondanza, grazie al nuovo chip M1 che, al momento, è superato solo dalle sue due evoluzioni: M1 Pro ed M1 Max, i chip dei nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici. Molto buona anche la fotocamera frontale, che ha anche l’inquadratura automatica e ci permette di muoverci durante le videochiamate.

Al posteriore, invece, troviamo una fotocamera grandangolare da 12 MP e una ultragrandangolare da 10 MP e, soprattutto, la chicca degli iPad Pro: il sensore LiDAR per la realtà aumentata.

iPad Pro: l’offerta Amazon

Come è chiaro, quindi, l’iPad di cui stiamo parlando è un modello decisamente di alta gamma e, infatti, il suo prezzo di listino sul sito e nei negozi Apple è di 1.179 euro. Tanti, ma per fortuna oggi è possibile pagarlo meno.

Amazon, infatti, ha messo in sconto questo modello che ora costa 1.009 euro (-170 euro, -14%), venduto e spedito da Amazon. Per un tablet professionale di questo livello è un ottimo prezzo.

iPad Pro 2021 – Versione WiFi + Cellular da 256 GB