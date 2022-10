IPad, sconto imperdibile: a questo prezzo è un affare

Dal lancio del primo modello è passato più di un decennio, ma l’iPad resta ancora l’esempio migliore di cosa debba essere un tablet. Cioè un dispositivo versatile che può essere utilizzato sia per lavoro sia nella vita di tutti i giorni per l’intrattenimento. E su questi aspetti sono in pochi a poterlo battere, soprattutto perché ha ancora un prezzo accessibile a molti. E se poi lo troviamo in offerta come accade oggi su Amazon, diventa veramente un best buy e un dispositivo di cui non si può fare a meno. L’iPad di nona generazione, infatti, è in offerta con uno sconto del 19% e si risparmiano quasi 100€ sul prezzo di listino. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero.

Questo modello di iPad è davvero un dispositivo adatto a tutte le situazioni. Ha un display Retina molto ampio e con buoni colori, 64GB di memoria che permettono di installare tutte le app di cui si ha bisogno e anche di salvare i documenti di lavoro e soprattutto delle buone telecamere per fare le chiamate di lavoro. E supporta sia l’Apple Pencil sia la Magic Keyboard per trasformarsi in un mini-pc. Insomma, tutto quello di cui si ha bisogno a un prezzo super concorrenziale. Come capita con tutti i dispositivi Apple, l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro, quindi bisogna essere molto veloci nell’approfittarne.

iPad: la scheda tecnica

Un tablet tuttofare. L’iPad di nona generazione è un dispositivo che si rivela utile in tantissimi modi differenti e in tantissime situazioni differenti. Lo puoi utilizzare mentre sei in viaggio per vedere un film o una serie TV in streaming, oppure giocare a una delle tante app presenti sull’App Store. Oppure utilizzarlo per lavorare collegando l’Apple Pencil e una tastiera Bluetooth. E i creativi possono dare sfogo alla loro fantasia con le app per il disegno. Tutto con un dispositivo molto più piccolo e leggero rispetto a un classico computer portatile.

L’iPad di nona generazione ha uno schermo Retina da 10,2" che assicura ottimi colori e dettagli. È presente anche la tecnologia True Tone che permette di impostare la temperatura del colore in base alle condizioni di luce della stanza, in modo da non affaticare gli occhi. A gestire il tutto troviamo il processore A13 Bionic che sfrutta l’intelligenza artificiale per migliorare le performance. La memoria interna è da 64GB.

Come detto, l’iPad ha anche un buon comparto fotografico. Nella parte frontale troviamo una fotocamera da 12MP con funzione di "inquadratura automatica" in modo da essere sempre al centro della scena ed evitare brutte figure.

A bordo è presente il sistema operativo iPadOS pensato appositamente per i tablet e con funzionalità uniche che lo rendono ancora più semplice da utilizzare. La batteria permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi.

iPad in offerta su Amazon: prezzo e sconto

L’iPad di nona generazione lo troviamo in offerta su Amazon a un prezzo di 355€, con uno sconto del 19% rispetto a quello di listino e si risparmiano quasi 100€. Per essere un dispositivo Apple si tratta di un’ottima offerta e per questo motivo bisogna approfittarne subito, prima che termini. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 71€ al mese. Per la consegna bisogna aspettare qualche giorno, vista l’alta richiesta di queste ultime ore.

