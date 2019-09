IPhone 11 Pro Max, record di durata della batteria

19 Settembre 2019 - Durante la presentazione della gamma iPhone 11, Apple si è soffermata molto sull’autonomia dei tre dispositivi. Senza rivelare troppe informazioni sulle dimensioni della batteria, si è limitata a mostrare un confronto rispetto ai modelli dello scorso anno: l’iPhone 11 ha un’autonomia maggiore di un’ora rispetto all’iPhone Xr, la batteria dell’iPhone 11 Pro dura 4 ore in più rispetto a quella dell’iPhone Xs, mentre quella dell’iPhone 11 Pro Max di 5 ore in più rispetto all’iPhone Xs Max.

Questo confronto, però, non fornisce nessuna informazione chiara sulle dimensioni e sulla vera durata della batteria dei tre dispositivi. Sono state necessarie le prime recensioni ufficiali per conoscere le reali caratteristiche della gamma iPhone 11. Quanto raccontato da Apple è vero: i tre modelli di iPhone 11 stupiscono per autonomia. Si arriva a sera senza troppi problemi e con un’autonomia superiore al 20% anche in una giornata particolarmente stressante con tante ore di schermo acceso. Il merito è da dividere equamente tra la batteria più capiente, un processore A13 Bionic ottimizzato sotto il profilo dei consumi e uno schermo OLED meno energivoro.

iPhone 11: quanto dura la batteria

Uno dei temi di maggior dibattito dei prossimi mesi sarà la durata della batteria dell’iPhone 11. Bisogna aspettare almeno il primo mese di utilizzo per capire se i risultati stupefacenti delle recensioni sono reali. Dai primi commenti degli esperti sembrerebbe che Apple sia riuscita a fare un gran lavoro sotto il punto di vista dell’autonomia.

Prima dell’uscita ufficiale dello smartphone fissata per il 20 settembre, dalla Cina arrivano conferme sulla dimensione della batteria dei tre dispositivi:

iPhone 11 – 3110 mAh;

iPhone 11 Pro – 3046 mAh;

iPhone 11 Pro Max – 3969 mAh.

Per capire la differenza, i modelli dello scorso anno avevano:

iPhone XR: batteria da 2.942 mAh;

iPhone XS: batteria 2.658 mAh;

iPhone XS Max: batteria da 3.174 mAh.

La maggior dimensione della batteria permetterà alla gamma iPhone 11 di essere uno dei migliori “battery phone” presenti sul mercato.

iPhone 11 Pro Max: la prova sul campo

I primi fortunati che hanno potuto mettere mano sull’iPhone 11 Pro Max hanno confermato quanto detto finora: l’autonomia è uno dei punti forti del dispositivo.

Matthew Panzarino del portale TechCruch ha utilizzato per qualche giorno l’iPhone 11 Pro Max mettendolo fortemente sotto stress: tante ore di schermo, connessione dati sempre accessa (LTE), connessione al Wi-Fi, utilizzo della fotocamera per immagini e video e dell’app di fotoritocco. Ma non solo. App per prenotare il cibo a domicilio, oltre, logicamente, alle app social e di messaggistica. L’iPhone 11 Pro Max è sempre arrivato a fine giornata con almeno il 30% di batteria rimanente.

La conferma arriva anche da un altro utente, questa volta russo, che ha utilizzato lo stesso smartphone per alcuni giorni. Ha pubblicato online la schermata della batteria e nonostante lo schermo attivo per più di 9 ore, è arrivato a sera con più del 35%. Segnale che Apple ha fatto centro: l’autonomia della gamma iPhone 11 è da vero smartphone top di gamma.