IPhone 12 cambia faccia: notch più piccolo e design simile all'iPad

Dopo tre versioni piuttosto simili del suo dispositivo di punta (iPhone X, iPhone Xs e iPhone 11), Apple sembra essere intenzionata a cambiare leggermente il design del prossimo iPhone 12. Non sarà uno stravolgimento come accaduto in passato con l’iPhone X, si tratterà più che altro di una rinfrescata per svecchiare un design con oramai qualche anno sulle spalle. I principali competitor hanno prima adottato lo stile dell’iPhone (il notch nella parte alta dello schermo) e poi hanno virato verso soluzioni più innovative, come il foro sul display o la fotocamera nascosta nella scocca.

Apple negli ultimi anni è rimasta fedele alla propria linea, ma ora sembra essere pronta a cambiare. La notizia arriva da un report pubblicato da Bloomberg sul proprio sito internet e che si basa su informazioni ricevute da persone che stanno lavorando al progetto dei nuovi iPhone 12. Parliamo al plurale perché la grande novità riguarda anche il numero di dispositivi che verranno lanciati da Apple, che saranno ben quattro.

Due saranno smartphone “lowcost”, con un prezzo che dovrebbe essere inferiore ai 1000 euro, mentre gli altri due saranno le versioni Pro pensate per la fascia premium e con un prezzo superiore ai 1000 euro. Una caratteristica in comune dei quattro iPhone 12 oltre al design sarà il supporto al 5G, presente per la prima volta su un dispositivo mobile di Apple.

iPhone 12, come cambia il design

Nel report pubblicato da Bloomberg si accenna a come saranno i nuovi iPhone 12. Il modello seguito da Apple è quello dell’iPad Pro lanciato nel 2018: i bordi dello smartphone saranno piatti e non curvi come sull’iPhone 11 Pro. Gli angoli saranno ancora più curvi, con un design che ricorderà molto l’iPhone 5. Anche per quanto riguarda il notch ci sono delle novità: dovrebbe essere più piccolo e dare maggior spazio allo schermo. La parola d’ordine dell’azienda di Cupertino è innovare, ma senza perdere la propria filosofia.

Le caratteristiche dell’iPhone 12

Oltre che sul lato del design, Apple sta lavorando anche sotto il punto di vista delle caratteristiche. I quattro modelli di iPhone si differenzieranno soprattutto per grandezza e tecnologia del display e per il numero di fotocamere.

L’iPhone 12 Pro Max dovrebbe avere un pannello leggermente più grande rispetto al modello lanciato lo scorso anno e raggiungere una dimensione di 6,7 pollici. Questo sarà possibile grazie alle ridotte dimensioni del notch. Per quanto riguarda le fotocamere, i due modelli “lowcost” ne avranno due, come già accaduto sull’iPhone 11, mentre i due iPhone 12 Pro ne avranno tre a cui verrà aggiunto il sensore LiDAR per la realtà aumentata. Realtà aumentata che diventerà uno dei capisaldi dello sviluppo futuro di Apple, pronta a investire diversi milioni di dollari in applicazioni che sfrutteranno sempre meglio l’AR.

Il 5G, invece, sarà presente per la prima volta su un dispositivo mobile Apple e sarà una caratteristica comune a tutti e quattro i modelli.

Quando arriva il nuovo iPhone 12

Bloomberg ha fatto delle previsioni anche per quanto riguarda la possibile uscita sul mercato dell’iPhone 12. A causa della pandemia di Covid-19 che ha obbligato molte fabbriche in Cina a chiudere per diversi mesi, la catena di approvvigionamento dei componenti hardware si è bloccata. Questo potrebbe obbligare l’azienda di Cupertino a rivedere i propri programmi e posticipare l’uscita dei prossimi iPhone 12, programmata inizialmente a metà settembre come accade oramai da diversi anni.

Su questo punto, però. ancora non c’è nessuna certezza e Apple è convinta di poter rispettare la deadline iniziale.