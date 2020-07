IPhone 12, arriva la conferma di un modello dalle dimensioni mini

Il nuovo iPhone 12 potrebbe essere disponibile anche in una versione “mini” con un display da appena 5.4 pollici. L’indiscrezione arriva da una foto del sito cinese DigitalChatStation, che mostra lo schermo che sarà installato sullo smartphone Apple.

Nelle immagini diffuse, si nota chiaramente la presenza del notch, simile a quello già presente sull’attuale iPhone 11. Le dimensioni dello smartphone di Apple, però, ricordano quelle dell’iPhone SE 2020. Ancora non è chiaro se lo schermo sia di tipo OLED o LCD, ma per saperlo bisognerà attendere la presentazione ufficiale del nuovo smartphone. Il lancio potrebbe avvenire insieme a quello dell’iPhone 12, con la presentazione fissata per settembre e l’arrivo sul mercato per ottobre. Anche queste date, però, sono ancora da confermare.

iPhone 12 , le foto dello schermo

Secondo la foto che circola ormai su internet, la versione mini dell’iPhone 12 avrà in dotazione uno schermo da 5.4 pollici, più piccolo comparato ai modelli iPhone 12 Max e iPhone 12 Pro Max rispettivamente con display da 6.1 e 6.7 pollici. A parte per iPhone SE 2020, Apple non lancia da tempo uno smartphone con dimensioni così contenute.

Un altro indizio a favore dell’arrivo di un iPhone 12 con schermo da 5,4 pollici riguarda la funzione del sistema operativo iOS Display Zoom, che serve a rendere più grandi testi e icone. Sembra infatti che Apple stia lavorando per farla funzionare a risoluzioni più bassa, che si adatti bene anche a schermi dalle dimensioni ridotte. Anche se si tratta solo di un rumors, è sufficiente a dare credito all’ipotesi dell’arrivo di una versione mini per lo smartphone di Apple.

iPhone 12 Mini, le caratteristiche

Al momento non ci sono molte indiscrezioni sulle altre caratteristiche dell’iPhone 12, ma c’è chi ritiene che come per i due modelli più grandi, potrebbe essere dotato del processore A14 Bionic. L’unica certezza, se la foto diffusa dell’iPhone 12 si rivelerà esatta, è la presenza del notch, proprio come su iPhone 11. Per avere maggiori informazioni, bisognerà attendere settembre, data fissata per il lancio dei nuovi iPhone 12.