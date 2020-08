IPhone 12, la presentazione si avvicina: ecco quando verrà lanciato

Se l’arrivo sul mercato della nuova serie di iPhone 12 di Apple non avverrà prima del prossimo ottobre, il lancio potrebbe invece essere molto vicino. Secondo nuove indiscrezioni, all’interno dell’Apple Park sono iniziate le riprese per l’evento dedicato agli iPhone 12 che potrebbe avvenire già l’8 settembre

Apple ha sempre presentato e messo in vendita i suoi nuovi iPhone nel mese di settembre, ma la pandemia di coronavirus ha cambiato decisamente i piani. Non solo la messa sul mercato è stata rinviata, per problemi di ritardi nella produzione delle componenti, ma anche i grandi eventi che venivano organizzato per i lanci sono cambiati. Ora il lancio live può avvenire solo in streaming, evitando così il rischio di assembramenti nel rispetto delle norme anti-diffusione del Covid-19. Apple però ha fatto dello storytelling dei suoi prodotti un vanto e un evento, anche se online, potrebbe rivelarsi altrettanto spettacolare.

iPhone 12, novità sul processore

Secondo i nuovi rumors, la serie iPhone 12 è equipaggiata con un processore A14, che sarà in grado di surclassare il già potente A13 installato sui precedenti modelli. Il nuovo chip garantisce prestazioni superiori quasi del 30% rispetto al predecessore sul lato della CPU, mentre nel caso della GPU le performance avranno un miglioramento del 38%.

Apple, lancio già a settembre

Per poter comprare il nuovo iPhone 12 e gli altri modelli nella versione Pro sarà necessario sicuramente attendere ottobre e novembre 2020. Per il lancio e la presentazione dei nuovi smartphone, invece, la data dell’8 settembre potrebbe essere confermata. Secondo alcuni rumors, il 17 agosto a Cupertino sono iniziate le prove delle riprese per la presentazione dell’iPhone 12. L’obiettivo di Apple è mantenere metà settembre come data per la presentazione dei nuovi smartphone e poi programmare il lancio sul mercato per la fine di ottobre.