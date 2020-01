IPhone 12 in arrivo in quattro versioni, inclusa una "Mini"

29 Gennaio 2020 - Le dimensioni contano, sopratutto quando si tratta di smartphone. Negli ultimi anni il mercato ha preso una direzione ben chiara: dispositivi con schermi sempre più grandi e dalla forma più allungata. Un cambiamento epocale che però ha scontentato molte persone, che ritengono troppo ingombranti gli smartphone usciti negli ultimi due anni.

Anche Apple ha cambiato approccio: dall’iPhone X ha deciso di aumentare le dimensioni dei propri dispositivi, fino ad arrivare ai 6,5 pollici del’iPhone 11 Pro Max. Quest’anno, però, le cose potrebbero cambiare: secondo le ultime indiscrezioni pubblicate da LetsGoDigital, portale di tecnologia olandese, l’azienda di Cupertino avrebbe intenzione di lanciare un iPhone 12 con schermo da 5,4 pollici. Tenendo conto delle cornici molto sottili, si dovrebbe trattare di un dispositivo compatto, perfetto per tutti i nostalgici dei vecchi smartphone. Per settembre Apple sta lavorando su ben quattro dispositivi: due top di gamma lowcost e due smartphone premium. L’iPhone 12 sarà la famiglia di melafonini più grande di sempre: l’obiettivo è presidiare al meglio la fascia alta del mercato e continuare a crescere.

iPhone 12, arriva la versione “mini”

Tra i quattro iPhone 12 che dovrebbero debuttare a settembre ci sarà anche un modello “mini” dalle dimensioni compatte. Secondo le ultime informazioni, Apple lancerà quattro smartphone: un iPhone 12 con schermo da 5,4 pollici, un iPhone 12 Max con display da 6,1 pollici, poi un iPhone 12 Pro con pannello sempre da 6,1 pollici e infine una versione Max dell’iPhone 12 Pro con schermo da 6,7 pollici.

Le caratteristiche dei dispositivi saranno logicamente da top di gamma e si differenzieranno soprattutto per il numero di fotocamere. I due iPhone 12 dovrebbero avere solo due fotocamere posteriori, mentre i due modelli di iPhone 12 Pro avranno in più un teleobiettivo. Dovrebbe essere confermata anche la presenza di uno schermo con refresh rate a 120Hz. Sicuro, invece, il supporto alla rete 5G.

Quando esce l’iPhone 12

Sebbene ancora non ci sia una data ufficiale, è molto probabile che i quattro modelli di iPhone 12 verranno presentati nella seconda settimana di settembre, come oramai accade da diversi anni. L’uscita sul mercato è attesa per la fine dello stesso mese.

Quanto costa l’iPhone 12

I prezzi dei quattro modelli non dovrebbero discostarsi molto da quelli dell’iPhone 11. Per la versione mini dell’iPhone 12 si spera in un prezzo compreso tra i 600 e i 750 euro.