IPhone 12 mini al minimo storico: a questo prezzo è da prendere subito

Nuovo minimo storico per uno smartphone Apple su Amazon. Oggi è la volta dell’iPhone 12 mini, smartphone uscito nel 2020, ma che è ancora una garanzia e offre prestazioni da top di gamma. Lo smartphone ha dimensioni molto compatte, ideali per chi è alla ricerca di un dispositivo che può essere utilizzato facilmente con una sola mano. L’iPhone 12 mini da 128GB è in offerta su Amazon a un prezzo di 679€, il 12% in meno rispetto a quello consigliato. E c’è anche la possibilità di acquistarlo a rate a tasso zero.

L’iPhone 12 mini condivide con il fratello maggiore (l’iPhone 12) la maggior parte delle caratteristiche, a partire dal comparto fotografico composto da un doppio sensore da 12 Megapixel. La grande differenza sta tutta nelle dimensioni dello schermo, che nell’iPhone 12 mini è da 5,4”. Trovare smartphone con queste dimensioni è tutt’altro che semplice: il mercato oramai è orientato verso dispositivi con display grandi. Ma c’è ancora chi resiste ed è alla ricerca di smartphone compatti, facili da maneggiare e che soprattutto non siano pesanti. L’iPhone 12 mini risponde a tutte queste richieste, e fa anche di più grazie a una scheda tecnica da top di gamma. Come spesso accade con i prodotti Apple, l’offerta potrebbe durare poche ore o pochi giorni, quindi bisogna essere veloci nell’approfittarne.

iPhone 12 mini: scheda tecnica

Come abbiamo già detto, l’iPhone 12 mini ha oramai sulle spalle un anno e qualche mese, essendo stato lanciato sul mercato nel 2020. Ancora oggi, però, resta uno dei migliori smartphone compatti che potete trovare sul mercato. Vediamo la scheda tecnica nel dettaglio.

Quello che subito salta all’occhio sono le dimensioni: lo smartphone ha uno schermo Super Retina XDR da 5,4". E grazie alle cornici molto sottili, lo si può tenere e utilizzare con una sola mano senza troppi problemi. Sotto la scocca trova posto anche un processore molto potente e veloce: l’A14 Bionic che permette di utilizzare più applicazioni contemporaneamente senza troppi problemi. C’è anche il supporto al 5G per navigare alla massima velocità possibile.

Buono anche il comparto fotografico, che è lo stesso dell’iPhone 12. Nella parte posteriore ci sono due fotocamere da 12 Megapixel, una grandangolare, l’altra ultra-grandangolare. Su entrambe le fotocamere è presente la modalità notte per scattare foto luminose e con colori naturali anche in condizioni di scarsa luminosità. La fotocamera frontale è pensata per i selfie e le videochiamate ed è da 12 Megapixel.

La batteria permette di arrivare a fine giornata con un utilizzo standard dello smartphone. Infine, l’iPhone 12 mini è resistente anche all’acqua grazie alla certificazione IP68.

iPhone 12 mini in offerta al minimo storico: prezzo e sconto

Calo di prezzo e minimo storico per l’iPhone 12 mini da 128GB che troviamo su Amazon a un prezzo di 679€, il 12% in meno rispetto a quello consigliato. Acquistandolo oggi il risparmio è di 90€. Essendo un prodotto Apple si tratta davvero di una super-offerta (è anche uno smartphone che si svaluta abbastanza lentamente). Inoltre, Amazon offre anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 135,80€ al mese. Lo smartphone viene venduto e spedito direttamente dal sito di e-commerce e per il reso ci sono le classiche due settimane di tempo

iPhone