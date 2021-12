IPhone 12 mini in offerta su Amazon: lo sconto è incredibile

In un mondo – quello degli smartphone – dominato ormai dai giganti, lui più piccolino tenta controbattere colpo su colpo. Una sorta di Davide contro Golia dei tempi moderni, con l’iPhone 12 mini (e il suo display da appena 5,4 pollici) che si confronta senza paura contro smartphone con schermi dai 6 pollici e mezzo in su. E nonostante sia stato lanciato più di un anno fa, resta ancora oggi uno dei migliori smartphone per rapporto qualità/prezzo.

Un rapporto che migliora ulteriormente grazie alle offerte odierne di Amazon. Il piccolo di casa Apple può essere acquistato, a seconda della colorazione (azzurro, rosso PRODUCT(RED), bianco, nero, viola e verde), con uno sconto decisamente interessante. Una promozione da non lasciarsi scappare: si tratta di un prezzo molto vicino al minimo storico per l’iPhone 12 mini e non si sa quanto tempo si dovrà attendere per poterlo nuovamente trovare a questi livelli.

Per conoscere in tempo reale tutte le offerte presenti su Amazon, vi invitiamo a iscrivervi al “Canale offerte tecnologia" che abbiamo aperto su Telegram: per farlo basta cliccare qui. Ogni giorno riceverete le notifiche sulle migliori promozioni su smartphone, smartwatch, smart TV e altre decine di prodotti hi-tech presenti sulla piattaforma di e-commerce per eccellenza.

iPhone 12 mini, caratteristiche e funzionalità

Simile in tutto e per tutto al “fratello maggiore" iPhone 12, il mini si distingue per le dimensioni ridotte dello schermo. Come detto, il piccolo di casa Apple ha un display Super Retina XDR da 5,4 pollici, un pannello OLED con protezione Ceramic Shield luminoso e versatile, capace di garantire ottime performance visive in tutte le condizioni di luce (anche all’aperto).

All’interno del corpo in alluminio aerospaziale troviamo il SoC A14 Bionic supportato da 4 gigabyte di memoria RAM. Il modello in promozione ha uno spazio d’archiviazione di 64 gigabyte non espandibili; nel caso in cui si abbia bisogno di maggior spazio vi consigliamo di optare per la versione da 128 gigabyte o (per i più esigenti) da 256 gigabyte. A completare la scheda tecnica troviamo la connettività cellulare 5G e Wi-Fi 6.

Nella parte posteriore troviamo invece un comparto fotografico degno di una fotocamera di livello medio-alto. Il sistema a doppio obiettivo (con sensori da 12 megapixel) consente di realizzare scatti di assoluta qualità, mentre gli algoritmi di intelligenza artificiale aiutano a migliorare inquadratura, luminosità ed esposizione delle immagini. In questo modo sarà possibile fare foto di notte senza dover utilizzare attrezzatura professionale.

La batteria da 2.227 mAh, grazie all’ottimizzazione hardware-software, è più che sufficiente per arrivare a fine giornata senza grossi grattacapi.

iPhone 12 mini in offerta su Amazon: sconto e prezzo

Come già detto inizialmente, lo sconto sull’iPhone 12 mini è legato alla colorazione che si sceglie. Si parte da uno sconto dell’8% e un prezzo di 659 euro per il modello bianco e poi via via a salire. Per tutte le colorazioni è comunque disponibile la possibilità di pagare in 5 rate senza interessi con servizio offerto da Amazon; se l’opzione non dovesse essere disponibile, potete optare per il “Paga a rate con Cofidis", che dà l’opportunità di dilazionare il pagamento fino a 24 rate, anche in questo caso a interessi zero. Il periodo di reso è esteso fino al 31 gennaio 2022.

iPhone 12 mini azzurro – 64 GB

iPhone 12 mini PRODUCT(RED)- 64 GB

iPhone 12 mini bianco- 64 GB

iPhone 12 mini nero- 64 GB

iPhone 12 mini viola- 64 GB

iPhone 12 mini verde- 64 GB