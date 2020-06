IPhone 12, ci sarà anche un modello con dimensioni mini

Ci sono buone notizie per gli appassionati Apple: l’iPhone 12 verrà presentato a settembre, senza nessun ritardo causato dal Coronavirus. I nuovi smartphone dell’azienda di Cupertino, infatti, entreranno in produzione già il prossimo mese e al massimo ci sarà qualche settimana di ritardo per l’arrivo sul mercato. In questi giorni, inoltre, Apple ha ottenuto anche la certificazione dei suoi prossimi iPhone, passo necessario per poterli lanciare sul mercato europeo.

Grazie alla certificazione, inoltre, è possibile scoprire anche quali e quanti saranno i modelli di iPhone 12. In totale Apple ha richiesto nove certificazioni: A2172, A2176, A2341, A2342, A2399, A2403, A2407, A2408 e A2411. Questo non vuol dire che in totale saranno nove iPhone 12 differenti, ma che nove saranno le versioni totali. I modelli, infatti, saranno quattro e già questo è una grande novità per l’azienda di Cupertino, che finora non aveva mai presentato più di tre dispositivi contemporaneamente. Ci saranno due iPhone 12 e due iPhone 12 Pro. I primi saranno i modelli più economici, mentre i due modelli di iPhone 12 Pro saranno smartphone premium con caratteristiche uniche, come ad esempio lo schermo ProMotion con refresh rate variabile tra 60 e 120Hz.

Tra i due iPhone 12 più economici ci sarà anche un modello che farà felici gli utenti: prezzo contenuto (meno di 700 euro), ma soprattutto dalle dimensioni compatte, con lo schermo di soli 5,4 pollici.

iPhone 12, come sarà la versione mini

Il successo ottenuto dall’iPhone SE di seconda generazione sembra aver convinto Apple a puntare sempre di più su dispositivi dalle dimensioni compatte e che possono essere utilizzati anche con una sola mano. Per questo motivo uno dei quattro iPhone 12 avrà uno schermo OLED da 5,4 pollici. Una sorta di ritorno al passato per l’azienda di Cupertino, che negli anni precedenti era stata sempre abbastanza restia nel realizzare smartphone con schermi giganti.

Lo schermo mini, però, non deve trarre in inganno: l’iPhone 12 sarà a tutti gli effetti uno smartphone top di gamma. A bordo ci sarà il nuovissimo A14 Bionic che garantirà prestazioni elevatissime, supportato da almeno 4GB di RAM. La memoria interna sarà da 64GB o da 128GB. Due, invece, saranno le fotocamere posteriori (come sull’iPhone 11), entrambi da 12 Megapixel. Per quanto riguarda la batteria è difficile fare delle ipotesi, Apple è sempre molto riservata su questo tipo d’informazione. L’unica cosa certa è che le dimensioni ridotte permetteranno di arrivare a fine giornata senza troppi problemi.

Quanto costa l’iPhone 12

L’iPhone 12 con schermo da 5,4 pollici sarà il modello lowcost tra i quattro previsti in arrivo a settembre. Secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe costare poco meno di 700 euro. Il lancio è previsto come sempre a metà settembre.