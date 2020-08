IPhone 12, previsto un modello lowcost per il 2021: le caratteristiche

Nel 2021 non verrà lanciata una versione dell’iPhone SE, ma Apple non sembra aver abbandonato l’idea di lanciare comunque uno smartphone lowcost. E l’idea è molto più realizzabile di quello che si può pensare. Per questo 2020 l’azienda di Cupertino deve ancora lanciare i nuovi iPhone 12 e iPhone 12 Pro, quattro modelli top di gamma che si differenzieranno tra di loro per la grandezza dello schermo e il numero delle fotocamere. Una caratteristica che accomuna i quattro modelli è il supporto al 5G grazie alla presenza di un modem ad hoc.

L’iPhone 2021 economico a cui sta pensando Apple sarà differente rispetto all’iPhone 12 proprio per questa caratteristica: non supporterà il 5G, ma solamente la connessione LTE. Per quanto riguarda il resto, il dispositivo dovrebbe prendere spunto dall’iPhone 12 per quanto riguarda la scheda tecnica, con a bordo il processore A14 Bionic e due fotocamere posteriori. Lo schermo avrà dimensioni ridotte: 5,4 pollici proprio come sul prossimo smartphone Apple. Ecco quando dovrebbe arrivare e il prezzo.

iPhone 20201 lowcost, la scheda tecnica

Un report di Business Insider assicura del fatto che Apple stia pensando a un iPhone economico per il 2021 e che il suo nome non sarà iPhone SE 2021. Per il prossimo anno non è previsto uno smartphone della gamma SE (la versione lanciata quest’anno dovrà vivere almeno fino al 2022) e Apple sta pensando di lanciare un iPhone 12 dal prezzo economico. La differenza principale rispetto ai dispositivi che verranno lanciati tra settembre e ottobre (sembra oramai confermato il fatto che l’uscita verrà posticipata per colpa del lockdown) riguarderà l’assenza del 5G.

L’iPhone 2021 lowcost, infatti, supporterà solamente la connessione LTE. Una scelta che permette ad Apple di abbattere i costi, ma di offrire uno smartphone con caratteristiche comunque molto elevate. A bordo ci sarà probabilmente il chipset A14 Bionic con 3GB di RAM e 64GB di memoria interna e uno schermo da 5,4 pollici per mantenere le dimensioni compatte. Nella parte posteriore troverà posto una doppia fotocamera con entrambi i sensori da 12 Megapixel.

Quanto costerà l’iPhone 2021 lowcost

Secondo alcune previsioni che vengono dagli Stati Uniti, l’iPhone 2021 economico dovrà costare meno dell’iPhone 12 quindi il prezzo di lancio sarà compreso tra i 500 e i 600 dollari. Per la data di uscita, l’ipotesi più probabile è febbraio 2021.