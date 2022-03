IPhone 12, nuovo minimo storico: a questo prezzo è da acquistare subito

L’8 marzo Apple ha presentato dei nuovi dispositivi, tra cui la nuova generazione di iPhone SE (la terza) e un nuovo iPhone 13 di colorazione verde. Come spesso succede in questi casi, i nuovi dispositivi fanno abbassare il prezzo di quelli già presenti sul mercato. A beneficiarne questa volta è l’iPhone 12 nella versione da 64GB, disponibile su Amazon a un prezzo di 657,83€ grazie a uno sconto di ben il 22%. Per lo smartphone Apple si tratta del prezzo più basso di sempre sulla piattaforma di e-commerce. A questo prezzo diventa un vero best buy e non bisogna farselo sfuggire.

L’iPhone 12 è stato lanciato sul mercato da oramai più di un anno, ma resta ancora oggi un dispositivo affidabile, con ottime prestazioni e componenti di altissima qualità. Rispetto all’ultimo modello ha un chipset leggermente più lento, ma nell’utilizzo quotidiano le differenze sono veramente minime. Il comparto fotografico garantisce scatti e video in altissima definizione, come oramai ci ha abituato Apple in questi anni. L’iPhone 12 è anche impermeabile grazie alla certificazione IP68: non teme l’acqua (logicamente lo si può immergere solo per un tempo limitato) e nemmeno la polvere.

iPhone 12: la scheda tecnica

L’iPhone 12 è stato uno degli smartphone più innovativi di Apple degli ultimi anni, con un design rinnovato e dimensioni ancora più compatte (ma con lo schermo che è rimasto uguale).

Il display resta uno dei punti di forza dello smartphone. L’iPhone 12 ha un Display OLED Super Retina XDR da 6,1" e grazie al Ceramic Shield è molto resistente alle cadute. Lo schermo assicura colori vividi e la luminosità è elevata. Sotto la scocca trova posto il chip A14 Bionic: prestazioni elevatissime e la possibilità di registrare video 4K con Dolby Vision. Questo chip garantisce anche un’ottimizzazione del consumo della batteria e si arriva a fine giornata senza troppi problemi.

Nella parte posteriore trova posto un doppio sensore da 12MP: una fotocamera è grandangolare, mentre l’altra è ultragrandangolare. Su entrambi gli obiettivi è presente la modalità Notte che permette di scattare immagini luminose quando c’è poca luce. I video sono di altissima qualità e con una risoluzione 4K. La fotocamera frontale è pensata appositamente per i selfie.

L’iPhone 12 supporta anche gli accessori MagSafe che permettono di avere una carica extra nel momento del bisogno. Come detto, lo smartphone è anche impermeabile all’acqua e resistente alla polvere (certificazione IP68).

iPhone 12 in offerta al minimo storico: prezzo e offerta

La miglior offerta per uno smartphone Apple disponibile in questo momento su Amazon. Bastano queste parole per far capire la bontà dell’offerta disponibile oggi. L’iPhone 12 da 64GB è disponibile sulla piattaforma di e-commerce a un prezzo di 657,83€, ben il 22% in meno rispetto a quello di listino. Si tratta di un risparmio superiore ai 180€, una cifra considerevole considerando che si tratta di un iPhone. Lo smartphone può essere acquistato anche a rate a tasso zero: 12 rate da 54,82€ al mese. L’iPhone 12 è venduto e spedito direttamente da Amazon e per la consegna bisogna aspettare solamente pochi giorni.

iPhone 12 – bianco

iPhone 12 – verde

iPhone 12 – nero

iPhone 12 – viola