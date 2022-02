IPhone 12 al minimo storico con la super offerta di oggi: sconto imperdibile

Le offerte “NO IVA" di Amazon sui prodotti Apple proseguono anche oggi, con sconti che permettono di risparmiare centinaia di euro sul prezzo di listino. Si tratta di una delle “svendite" più importanti degli ultimi mesi sui device dell’azienda di Cupertino, e sarebbe deleterio non approfittarne, soprattutto adesso che sta arrivando anche San Valentino. E proprio in vista del 14 febbraio, può essere una buona idea regalare al proprio compagno o alla propria compagna un nuovo smartphone. In offerta troviamo l’iPhone 12 da 128GB a un prezzo di 728,62€, ben il 18% in meno rispetto a quello consigliato. E c’è la possibilità di acquistare lo smartphone top anche a rate a tasso zero.

L’iPhone 12 è uscito sul mercato da oramai più di un anno, ma resta ancora un vero top di gamma, in grado di assicurare prestazioni elevate e di scattare fotografie a un livello quasi professionale. Dallo schermo, passando per il processore fino ad arrivare ai sensori fotografici, tutte le componenti sono di prima qualità. E poi c’è l’ottimizzazione del sistema operativo iOS che ci aiuta a ottenere sempre il massimo. L’offerta potrebbe durare pochi giorni, quindi bisogna essere veloci nell’approfittarne prima che le scorte finiscano. In questi giorni i dispositivi Apple sono tra i più venduti sulla piattaforma di e-commerce.

Se vuoi restare aggiornato con le migliori offerte del giorno, ti consigliamo di iscriverti al “Canale offerte tecnologia" che abbiamo aperto su Telegram: per farlo basta cliccare qui.

iPhone 12: scheda tecnica

L’iPhone 12 rispetto ai modelli precedenti ha portato un po’ di novità nel mondo degli smartphone Apple: un nuovo design con i bordi piatti, nuove fotocamere e chip ancora più potenti. Caratteristiche da perfetto top di gamma.

Partiamo dallo schermo. Sullo smartphone troviamo un display OLED Super Retina XDR da 6,1" con colori vivaci e con una luminosità molto elevata. Sotto la scocca trova posto il chip A14 Bionic che permette di utilizzare più applicazioni contemporaneamente e 128GB di memoria interna. C’è anche il supporto al 5G.

Il comparto fotografico posteriore è composto da 2 obiettivi da 12 Megapixel: quello principale e uno dedicato alla foto ultra-grandangolari. La fotocamera selfie è sempre da 12 Megapixel. Presenti tante funzionalità e modalità che permettono di scattare immagini e registrare video con una qualità quasi professionale, tra cui la modalità Notte per colori brillanti e naturali anche in condizioni di scarsa luminosità.

Rispetto al passato è migliorata anche l’autonomia e non si hanno grossi problemi ad arrivare a fine giornata anche con un utilizzo intenso. Infine, l’iPhone 12 è impermeabile all’acqua e alla polvere grazie alla certificazione IP68.

iPhone 12 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un’offerta da non farsi sfuggire, perché non potrebbe ricapitare più per un bel po’ di mesi. L’offerta “NO IVA" che Amazon ha lanciato sui prodotti Apple ha riguardato anche l’iPhone 12 (128GB) che oggi è disponibile a un prezzo di 728,62€, il 18% in meno rispetto a quello consigliato. Si risparmiano più di 160€ acquistandolo oggi. Inoltre, Amazon permette anche di acquistarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 145,73€ al mese. Lo smartphone viene spedito e venduto direttamente dalla piattaforma di e-commerce e la consegna è assicurata nel giro di pochi giorni.

iPhone 12- rosso

iPhone 12- blu

iPhone 12- nero