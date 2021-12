IPhone 12 in offerta su Amazon: regalo di Natale perfetto con sconto irripetibile

Un’offerta top da non lasciarsi sfuggire da chi è alla ricerca di un regalo di Natale di sicuro effetto. Solo per oggi, infatti, l’iPhone 12 è disponibile su Amazon al prezzo più basso di sempre, con uno sconto che permetterà di risparmiare oltre 100 euro sul prezzo di listino. Una promozione eccezionale, come sanno bene tutti gli appassionati dei prodotti Apple: raramente la casa di Cupertino offre sconti di tale portata sui propri prodotti, anche se appartenenti alla generazione “precedente".

Un’offerta da non perdere e che difficilmente verrà riproposta nel corso di queste festività natalizie. Nel caso vogliate restare aggiornati in tempo reale su promozioni e sconti Amazon, vi consigliamo di iscrivervi al canale Telegram di Libero Tecnologia: quotidianamente vi invieremo notifiche sulle offerte hi-tech più interessanti, con sconti anche superiori al 50% del prezzo di listino su smartphone, smartwatch, smart TV e molto altro ancora.

iPhone 12, caratteristiche e funzionalità

Presentato ufficialmente nell’ottobre 2020, l’iPhone 12 è ancora oggi uno dei migliori smartphone disponibili sul mercato. Dotato di un display OLED Super Retina da 6,1 pollici con risoluzione 2532×1170 pixel “incastonato" in una scocca unibody in alluminio aerospaziale (con finiture nei colori blu, verde, nero, bianco e (PRODUCT)RED). Il rivestimento anteriore, invece, è in Ceramic Shield, capace di proteggere da graffi e urti il display.

All’interno del corpo in alluminio trova spazio il chip A14 Bionic, sviluppato appositamente dalla casa di Cupertino per tutta la famiglia iPhone 12, supportato da 4 gigabyte di RAM. Non mancano poi i vari sensori di movimento, mentre la connettività cellulare è garantita da un modem 5G (sub 6), mentre il Wi-Fi è compatibile con gli standard IEEE 802.11ax (o Wi-Fi 6).

Sul retro, invece, troviamo due fotocamere da 12 megapixel: la principale ha un’apertura f/1.6 e stabilizzazione ottica, mentre la secondaria è una grandangolare che permette di effettuare foto panoramiche di grande effetto. Ha una risoluzione di 12 megapixel anche la fotocamera frontale incastonata nel notch insieme ai vari sensori per il riconoscimento facciale.

Ad alimentare il tutto troviamo una batteria da 2.815 mAh, capace di assicurare un’autonomia eccellente: anche con un utilizzo intensivo, arriveremo senza grossi patemi d’animo a fine giornata. E grazie al sistema MagSafe, ricaricare i nuovi iPhone 12 sarà un gioco da ragazzi.

iPhone 12 offerta top su Amazon: sconto e prezzo

Disponibile in cinque colorazioni differenti – Azzurro, Bianco, Nero, PRODUCT (RED) e Viola), l’iPhone 12 può essere acquistato a 749,00 euro, con uno sconto del 16% sul prezzo di listino. Si tratta, come già detto, del prezzo più basso di sempre sulla piattaforma di commercio elettronico di Jeff Bezos (sorte già capitata la scors settimana al “fratellino", l’iPhone 12 mini): un’offerta che permette di risparmiare 140 euro e che potrebbe terminare anche prima della mezzanotte di oggi.

Apple iPhone 12 (128GB) - Azzurro

Apple iPhone 12 (128GB) - bianco

Apple iPhone 12 (128GB) - nero

Apple iPhone 12 (128GB) - (PRODUCT) RED

Apple iPhone 12 (128GB) - Viola