IPhone 12, offerta top su Amazon: lo sconto è imperdibile

A differenza di molti altri smartphone, anche top di gamma, gli iPhone sembrano quasi non invecchiare mai. Anche se lanciati sul mercato uno o due anni prima, forti di un’ottimizzazione hardware-software ottimale, i melafonini non mostrano evidenti segni di rallentamento anche con le ultime versioni di iOS. Non ci si deve sorprendere, dunque, se i modelli più vecchi restano in vendita al fianco dei nuovi.

L’iPhone 12 tra le offerte top di oggi di Amazon, ad esempio, è un ottimo affare per coloro che vogliono acquistare uno smartphone della casa di Cupertino senza dover spendere cifre che si avvicinano alla soglia dei 1.000 euro (o la superano). Lanciato nel settembre 2020, è ancora oggi uno dei melafonini più venduti sul mercato e assicura l’installazione degli aggiornamenti di iOS almeno fino alla seconda metà del 2024. Insomma, un’offerta da non lasciarsi scappare se si è alla ricerca di un iPhone economico e longevo.

iPhone 12: caratteristiche e funzionalità

Dotato di un display OLED Super Retina XDR da 6,1 pollici (risoluzione 2532×1170 pixel e densità di pixel di 460 ppi), l’iPhone 12 ha un corpo in alluminio protetto da uno strato di Ceramic Shield nella parte frontale e di vetro in quella posteriore. All’interno del frame metallico trova spazio il chip A14 Bionic che, con la sua CPU 6-core e il Neural Engine da 16 core, è ancora oggi tra i migliori SoC disponibili sul mercato. Un comparto hardware capace di processare miliardi di informazioni al secondo e di eseguire complessissimi algoritmi di intelligenza artificiale: in questo modo le funzionalità smart del dispositivo sono “potenziate" e il rendering di contenuti in realtà aumentata è immediato e senza ritardi di alcuna sorta.

A beneficiare dell’intelligenza artificiale è, ovviamente, anche il comparto fotografico. Il sistema posteriore, composto da due sensori – grandangolare e ultragrandangolare – da 12 megapixel, assicura scatti perfetti in qualunque condizione di illuminazione. Di giorno i colori sono vividi e realistici, mentre gli scatti notturni non presentano alcuna alterazione o glitch grafico. Insomma, sarà come avere tra le mani una fotocamera digitale di media gamma, grazie alla quale creare ricordi indelebili delle nostre giornate.

Non manca poi la connettività ultraveloce del 5G e del WiFi 6, che permette di navigare in Internet alla massima velocità tanto in casa quanto in giro: sarà sufficiente attivare sulla propria SIM un’offerta compatibile per non avere mai problemi di connettività e velocità. La batteria, nonostante abbia una capienza inferiore rispetto a quella di altri dispositivi top di gamma, garantisce un’autonomia ottimale: si arriva facilmente a fine giornata anche con utilizzos stressante, così da poter ricaricare il melafonino a fine giornata, una volta che si sarà tornati a casa.

Il sistema operativo è il collaudatissimo iOS, aggiornabile all’ultima versione disponibile sul mercato almeno per altri 3 anni. Una garanzia sul fronte della stabilità del sistema, della protezione da attacchi hardware e gestione dei dati personali.

iPhone 12 in sconto su Amazon: offerta e prezzo imperdibile

L’iPhone 12 bianco entra di diritto tra le offerte top di Amazon di oggi, con uno sconto inusuale per i dispositivi della Mela morsicata. Il prezzo è scontato del 18%, con um risparmio sul listino di 160,99 euro: l’iPhone 12 costa così 728,01 euro, prezzo più basso mai toccato sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza.

Nel caso in cui il color bianco non dovesse piacervi (o non si abbina troppo con il vostro vestiario) potete optare anche per una delle altre colorazioni del melafonino lanciato nel settembre 2020. In questo caso, però, lo sconto disponibile su Amazon sarà inferiore: l’iPhone 12 color nero e l’iPhone 12 color verde costano 799 euro, mentre gli altri modelli hanno prezzi superiori agli 800 euro.

In ogni caso, su tutti i modelli è disponibile il pagamento rateale di Amazon, riservato ai possessori di abbonamento Amazon Prime (cliccando qui potrete sottoscriverlo con un mese gratis, e potrete accedere alla programmazione completa di Prime Video gratis) che hanno aggiunto una carta di credito ai loro metodi di pagamento. In questo modo sarà possibile acquistare l’iPhone 12 in 5 rate senza interessi e senza costi di istruttoria (60,67 euro al mese per cinque mesi per l’iPhone 12 bianco).

iPhone 12 128 gigabyte, color bianco