IPhone 12 sarà un ritorno al passato: il design simile all'iPhone 4

Le voci secondo cui l’iPhone 12 somiglierà molto all’iPhone 4 trovano conferma in un leak, la cui affidabilità è però tutta da verificare, proveniente dall’account Twitter JinStore. Si tratta dell’account di un utente che si definisce “rivenditore premium di Apple“, “fornitore di device Dev-Fused” (i dispositivi Dev-Fused sono i prototipi di pre-produzione), “Apple Security Researcher” e molto altro.

JinStore ha pubblicato alcune foto di modelli stampati di iPhone 12 e dei rendering realizzati con un software CAD. Sembrerebbero, a guardarli, i modelli che vengono distribuiti alle aziende che producono cover per fare da base agli stampi dai quali verranno poi realizzate le custodie. In passato altri modellini di questo tipo, anche di altri produttori, sono finiti al centro di numerosi leak che a volte si sono rivelati azzeccati. In questo caso, però, la fonte non è certo delle più autorevoli. Ma, se la vogliamo prendere per buona, allora è vero che l’iPhone 12 e l’iPhone 12 Pro saranno molto simili nel design all’iPhone 4, da molti ritenuto l’iPhone col design migliore di sempre.

iPhone 12: come è fatto

Guardando le foto pubblicate da JinStore, che riguarderebbero gli iPhone 12 da 5,4 pollici (che dovrebbe essere l’iPhone 12 base), 6,1 pollici (che dovrebbe essere l’iPhone 12 Pro) e 6,7 pollici (che dovrebbe essere l’iPhone 12 Pro Max), la somiglianza con l’iPhone 4 è lampante. Ai bordi fortemente arrotondati della cornice e alla spessa scocca laterale in metallo tipici dell’iPhone 4, Apple avrebbe aggiunto un grande notch di tipo tradizionale. Nella parte bassa della scocca si vedono i fori del microfono e la porta Lightning, in quella laterale i pulsanti di accensione e del volume ben sporgenti. Altrettanto sporgente è il bumper che ospita le fotocamere posteriori, che sono quattro.

Aveva ragione Ming-Chi Kuo?

Ming-Chi Kuo è un nome famoso tra coloro che amano seguire i leak sugli smartphone in uscita: è considerato una delle fonti più affidabili sul mondo Apple, poiché è un analista finanziario con ottimi agganci nella filiera dei fornitori cinesi dell’azienda di Cupertino. Se tutti credono che l’iPhone 12 sarà simile all’iPhone 4 è proprio perché Ming-Chi Kuo, già a settembre 2019 (quando ancora le persone commentavano l’appena uscito iPhone 11), rivelò che l’iPhone 2020 avrebbe avuto un design completamente diverso dal precedente e molto simile a quello dell’iPhone 4. Sempre Kuo, successivamente, aveva però affermato che quel tipo di design dava qualche problema all’antenna 5G.