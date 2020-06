IPhone 12 anche in versione lowcost e solo con il 4G

Apple starebbe preparando due modelli di iPhone 12 da lanciare sul mercato, uno in versione 5G e l’altro più economico che supporta solo il 4G. Questa indiscrezione è stata lanciata negli ultimi giorni da Daniel Ives, analista della società Wedbush.

La decisione è legata, non solo al bisogno di coprire una fetta di mercato più attenta al prezzo, ma anche a soddisfare i clienti che vivono in zone dove non è stato ancora attivato il 5G. Inoltre, i modelli in 4G potrebbero essere più di uno, ma ancora non si hanno notizie sicure in merito. Negli ultimi anni, il brand è sempre più attento a produrre dispositivi meno costosi, slegandosi così dall’idea di un marchio adatto solo ad un particolare segmento di utenti. Probabilmente la svolta è data anche dal successo che negli ultimi anni hanno acquisito marchi considerati low-cost come Xiaomi, Realme e OnePlus.

iPhone 12 4G: caratteristiche

L’iPhone 12 uscirà sia nella versione 4G sia 5G. La notizia è stata diffusa dal nuovo account Twitter dedicato ai leaks in campo tecnologico @omegaleaks. Il profilo ha diffuso anche i probabili prezzi dei dispositivi:

iPhone12 4G venduto a circa 490 euro (549 dollari)

iPhone12 4G Max a 580 euro (649 dollari)

iPhone 12 5G in versione da 580 euro e iPhone 12 Pro da 669 euro (rispettivamente 649 dollari e 749 dollari)

Anche l’analista Jon Prosser aveva avanzato ipotesi di prezzo simili per quanto riguarda l’iPhone 12 5G e se l’ipotesi si concretizzerà sarà un prezzo molto interessante che potrebbe attirare l’attenzione della fascia media.

Un’altra indiscrezione riguarda invece una variante ancora più prestigiosa, chiamata iPhone 12 Pro Max 5G che potrebbe essere lanciata sul mercato a 1099 dollari, ovvero 980 euro. Il costo sarebbe comunque inferiore a quello del nuovo Galaxy S20 Ultra, venduto a 1.200 euro (1.399 dollari). Altri rumor riguardano invece le dimensioni dei telefoni: la lineup dovrebbe includere un iPhone 12 da 5,4 pollici, una versione Max da 6,1 pollici, un iPhone 12 Pro da 6,1 pollici e una versione Pro Max da 6,7 pollici.

La gamma iPhone 12 4G avrà lo schermo LCD

Nel dicembre 2019 l’analista Jun Zhang di Rosenblatt Securities aveva affermato che l’azienda avrebbe lanciato sei nuovi dispositivi sul mercato nel 2020, inclusi dui modelli in 4G, uno dei quali caratterizzato da display LCD.

Inoltre, aveva anticipato che tutti i modelli di iPhone 12 5G sarebbero stati alimentati da chipset A14 Bionic e dotati di schermo OLED. Sotto il profilo delle fotocamere, l’iPhoen 12 “liscio” avrà due sensori, mentre la versione Pro ne monterà quattro, tra cui il sensore LiDAR per la profondità di campo. Sempre i modelli appartenenti alla versione “Pro” avranno uno schermo con tecnologia “Pro Motion” (la stessa presente sull’iPad Pro, in grado di supportare un refresh rate fino a 120Hz. In ogni caso, se tutte le voci fossero fondate, i fan dell’iPhone avrebbero l’imbarazzo della scelta per i prossimi acquisti.