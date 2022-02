IPhone 13 da 128GB, il prezzo crolla: nuovo minimo storico

Continua la discesa su Amazon dell’iPhone 13 nella versione da 128GB: da oggi lo troviamo in offerta a un nuovo minimo storico grazie allo sconto del 15%. Per un dispositivo Apple uscito da pochi mesi si tratta di una vera offerta bomba da non lasciarsi sfuggire: solitamente lo troviamo disponibile con degli sconti che si aggirano sul 5-6%. L’iPhone 13 da 128GB è disponibile a un prezzo di 802,02€, oramai sempre più vicino a rompere la soglia psicologica degli 800€. E c’è anche la possibilità di pagarlo in 12 rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione dalla piattaforma di e-commerce.

L’iPhone 13 non ha bisogno di molte presentazioni, si tratta di uno dei migliori smartphone in circolazione, sia per prestazioni sia per affidabilità. A bordo troviamo il nuovo chipset A15 Bionic che assicura performance elevatissime e completamente nuovo è anche il comparto fotografico che permette di scattare immagini e registrare video a un livello quasi professionale. Migliorata anche l’autonomia che ora permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi. Come capita con tutte le offerte dedicate ai dispositivi Apple bisogna essere veloci perché potrebbe durare pochissime ore data l’alta richiesta.

Se vuoi restare informato in tempo reale sulle migliori offerte del giorno, ti consigliamo di iscriverti gratuitamente al “Canale offerte tecnologia" che abbiamo aperto su Telegram: per farlo basta cliccare qui.

iPhone 13 da 128GB: la scheda tecnica

L’iPhone 13 è un modello che segue il solco tracciato da Apple con l’iPhone 12, soprattutto sotto il punto di vista del design e delle dimensioni dello smartphone. Ma sotto molti altri aspetti porta con sé novità molto interessanti, soprattutto sul comparto fotografico. Ma analizziamo nel dettaglio la scheda tecnica dello smartphone.

L’iPhone 13 ha uno displaySuper Retina XDR da 6,1" che assicura un’ottima resa dei colori e una luminosità molto elevata, in qualsiasi situazione. La memoria interna è da 128GB, il taglio più basso tra quelli disponibili sullo smartphone (gli altri sono da 256GB e 512GB). Sotto la scocca trova posto il chip A15 Bionic, l’ultima versione del processore per smartphone sviluppato da Apple. Le prestazioni sono ancora più elevate, l’apertura delle app è quasi istantanea e non ci sono problemi con il multitasking.

La vera novità la troviamo nella parte posteriore dello smartphone, nel nuovo comparto fotografico sviluppato dall’azienda di Cupertino. Le due fotocamere da 12MP sono posizionate in diagonale, con un nuovo sensore ultra-grandangolare che cattura più luce e mette in risalto i dettagli. Nuova anche la stabilizzazione ottica dell’immagine che mantiene ferma l’inquadratura anche se stiamo in movimento. Immagini e video sono di ottima qualità e l’iPhone 13 può essere utilizzato anche per registrare video da pubblicare sui propri canali social o su YouTube.

Migliorata la batteria: ora si arriva a fine giornata senza troppi patemi. C’è anche il supporto al 5G.

iPhone 13 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un’offerta da cogliere al volo e da non farsi scappare per nessun motivo. Se siete alla ricerca di un nuovo iPhone 13, oggi lo troviamo in offerta al minimo storico a 802,02€, con uno sconto di ben il 15%. Acquistandolo oggi si risparmiano più di 135€, una bella cifra considerando che si tratta di uno smartphone Apple. Lo si può pagare anche a rate a tasso zero: 12 rate da 66,84€ al mese (servizio offerto direttamente dalla piattaforma di e-commerce, senza nessun costo aggiuntivo). Lo smartphone viene venduto e spedito direttamente da Amazon e la consegna è prevista nel giro di qualche giorno. Questo modello ha anche ricevuto il bollino “Amazon’s choice" riservato solamente ai dispositivi più richiesti.

iPhone 13 da 128GB