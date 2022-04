IPhone 13, la discesa continua e costa sempre meno: sconto esagerato

La soglia psicologica degli 800€ è stata finalmente abbattuta e oggi troviamo l’iPhone 13, nella versione da 128GB, a un prezzo di 797,90€, il più basso di sempre sulla piattaforma di e-commerce. Lo sconto è di ben il 15%, molto elevato per essere un prodotto Apple e soprattutto per essere un iPhone 13. E come per tutti i dispositivi dell’azienda di Cupertino c’è anche la possibilità di acquistarlo a rate a tasso zero. A questo prezzo potete farvi un bellissimo regalo di Pasqua.

Sull’iPhone 13 si è scritto e parlato tanto e oramai tutti ne conoscono perlomeno le caratteristiche principali e il design. Sullo smartphone c’è poco da dire: è uno dei migliori in circolazione e anche se oramai è uscito sul mercato da un paio di mesi resta sempre molto performante. E poi c’è il lavoro continuo degli ingegneri Apple sempre pronti a rilasciare aggiornamenti software per ottimizzare e migliorare il sistema operativo iOS. Se bisogna menzionare la vera novità di questo ultimo modello di iPhone è sicuramente il comparto fotografico che vede nella parte posteriore due fotocamere da 12MP posizionate in diagonale. Una soluzione mai vista prima nel mondo degli smartphone e permette di scattare immagini ancora più definite.

Le caratteristiche e le funzionalità dell’iPhone 13

Nel parlare della scheda tecnica dell’iPhone 13 si deve sicuramente iniziare dal comparto fotografico. Rispetto al modello precedente è la novità più interessante e anche la più innovativa. Apple ha fatto un grande salto in avanti dal punto di vista tecnologico e ha dotato l’iPhone 13 di due sensori da 12MP posizionati in diagonale. Il nuovo sensore grandangolare cattura molta più luce rispetto al passato e garantisce scatti e video migliori. La nuova fotocamera ultra-grandangolare, invece, riesce a mettere in risalto qualsiasi dettaglio, anche quello più nascosto. L’azienda di Cupertino ha lavorato anche lato software, migliorando la stabilizzazione ottica che mantiene ferma l’inquadratura anche se ci muoviamo. Tra le nuove modalità di registrazione troviamo “Cinema" che permette di filmare utilizzando l’HDR e il Dolby Vision, proprio come se dovessimo registrare un film.

Un comparto fotografico top senza un processore che lo supporti sarebbe inutile. E infatti sull’iPhone 13 troviamo il chip A15 Bionic, uno dei più potenti dell’ultima generazione. Per lo spazio di archiviazione abbiamo a disposizione 128GB, quanto basta per le nostre app preferite e per i video e immagini. Lo schermo è un display Super Retina XDR da 6,1" (tecnologia OLED), molto più luminoso rispetto a quello presente sui modelli precedenti. Miglioramenti anche lato batteria che ora permette di arrivare a fine giornata senza avere paura di ritrovarsi con lo smartphone spento.

iPhone 13 in offerta al minimo storico: prezzo e sconto

Se stavate aspettando il momento giusto per acquistare un iPhone 13, oggi è arrivato. Lo smartphone Apple è in offerta su Amazon a un prezzo di 797,90€, il più basso di sempre sulla piattaforma di e-commerce. Lo sconto è del 15% e il risparmio supera i 140€. Come abbiamo già detto può sembrare uno sconto risicato, ma abbiamo di fronte un dispositivo Apple e soprattutto l’ultimo modello di iPhone. Amazon offre anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 159,58€ al mese. Lo smartphone viene venduto e spedito direttamente dal sito di e-commerce.

